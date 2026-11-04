Käufer reduzieren Positionen!

Für kurzfristig orientierte Anleger bietet die aktuelle Lage jedoch durchaus spannende Chancen. Nahezu alle großen Profiteure des KI-Booms haben in den letzten Wochen Federn gelassen. Bei Palantir scheiterte der nachhaltige Ausbruch über das vorherige Hoch von 207,62 US-Dollar aus dem November letzten Jahres. Zuletzt gab der Kurs um rund 21 Prozent nach.

Wichtige Unterstützung auf der Unterseite: Die Aktie notiert aktuell auf einer bedeutenden Haltelinie bei etwa 164,55 US-Dollar. Fällt der Kurs unter dieses Niveau und rutscht zudem unter den 50-Wochen-Durchschnitt von 158,17 US-Dollar, könnte die Talfahrt weitergehen. In diesem Szenario wären Rücksetzer bis auf die Jahrestiefs bei 106,34 US-Dollar und den 200-Wochen-Durchschnitt denkbar – was wiederum Gelegenheiten für kurzfristige Trades bieten könnte.

Mögliche Erholung nach oben: Da sich im Chartbild mit etwas Fantasie derzeit auch eine sogenannte „Schulter-Kopf-Schulter-Formation“ abzeichnet, wären zwischenzeitliche Kursgewinne bis auf 188,80 US-Dollar keine Überraschung.

Ausblick für Optimisten: Um das Bild nachhaltig aufzuhellen und ein klares positives Signal zu senden, müsste die Palantir-Aktie erst wieder dauerhaft über das Novemberhoch aus dem Jahr 2025 bei 207,52 US-Dollar klettern.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 164,00 US-Dollar

Kursziele : 158,17 sowie 106,34 US-Dollar

Renditechance via DN7DFJ : 225 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palantir Technologies Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4DWY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,49 - 2,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,6211 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 147,6211 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 175,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,25 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7DFJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,53 - 2,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 203,38 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 203,38 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 175,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 106,34 US-Dollar Hebel: 6,19 Kurschance: + 225 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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