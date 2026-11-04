Neue Jahreshochs jetzt möglich

Zusätzlich soll die Konzernführung ihre Manager dazu angehalten haben, die Ausgaben um bis zu 20 Prozent zu kürzen. Das Ziel dahinter: Betriebskosten senken, um frisches Geld für Zukunfts- und Wachstumsprojekte freizusetzen. Geht dieses Kalkül auf, könnte das den Kursen weiter Rückenwind verleihen.

Chancen nach oben: Schafft es die Aktie, sich dauerhaft oberhalb von 115,50 US-Dollar zu halten, wäre der Weg frei in Richtung der Sommer-Hochs aus dem Vorjahr bei 122,91 US-Dollar. Für Anleger auf der Käuferseite bliebe der Wert damit äußerst attraktiv. Bei besonders starker Dynamik könnte der Kurs zwischenzeitlich sogar bis auf 129,26 US-Dollar durchstarten, bevor der seit Jahren vorherrschende Seitwärtstrend vorerst wieder greift.

Risiken nach unten: Ein Rücksetzer ist vorerst bis in den Bereich um 109,17 US-Dollar abgesichert. Erst wenn die Aktie unter diese Marke fällt, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben – mit dem Risiko weiterer Abgaben bis auf 101,45 US-Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 115,50 US-Dollar

Kursziele : 122,91 und 129,26 US-Dollar

Renditechance via DN4F5P : 85 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walt Disney Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4F5P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,38 - 1,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 98,741 US-Dollar Basiswert: Walt Disney Comp. KO-Schwelle: 98,741 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 114,14 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 129,26 US-Dollar Hebel: 7,34 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2HNP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,52 - 1,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 131,0856 US-Dollar Basiswert: Walt Disney Comp. KO-Schwelle: 131,0856 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 114,14 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.