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    adidas stark gelaufen - wie bewertet sich die Aktie im November 2026?

    Im Fokus

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    Die deutliche Monatsrendite macht adidas zu einem Kandidaten für den November. Anleger beobachten den Trend genau.

    Im Fokus - adidas stark gelaufen - wie bewertet sich die Aktie im November 2026?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    adidas zeigte im Vormonat (Oktober 2026) eine außergewöhnlich starke Entwicklung und legte +18,11 % zu. Der deutliche Anstieg auf {price} verdeutlicht die kräftige Nachfrage.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    adidas ist im Mid-Cap-Bereich angesiedelt und bietet damit eine Mischung aus Wachstum und Risiko.
    Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsspielraum, steht aber stärker im Wettbewerb und unter Beobachtung.
    Mid Caps wie adidas gelten häufig als interessante Kandidaten für strukturelles Wachstum.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    adidas ist in der Branche Freizeit tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    adidas wird derzeit mit einem KGV von 17,61 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

    adidas bietet aktuell eine Dividendenrendite von +1,86 % und damit eine solide laufende Ausschüttung. Die Dividende ergänzt das Aktienprofil sinnvoll, ohne der alleinige Investmenttreiber zu sein. Anleger erhalten damit eine Kombination aus Ertrag und weiterem Kurspotenzial. Die Rendite spricht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Wachstum. Das Dividendenprofil wirkt stabil, aber nicht außergewöhnlich hoch.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Einem Verkauf bei 163,15 Euro steht ein Teilverkaufsziel von 190 Euro gegenüber. Diskutiert werden Umsatz- und Gewinnwachstum, der Einfluss von Zollrückerstattungen sowie stagnierende Schuhumsätze. Höhere Bewertungen werden an nachhaltiges Margenwachstum ohne Sondereffekte und eine Belebung des Schuhgeschäfts geknüpft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    adidas

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    adidas Aktie im November 2026 ein Kauf?

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    Die Aktie von adidas erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,45 %, über 10 Jahre bei 2,49 %.

    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,14, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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