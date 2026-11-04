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    Gold mit Rally: +2,42 % in 24h auf 4.026,59 USD

    Goldpreis

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    Deutlicher Anstieg: Gold klettert +2,42 % in 24h auf 4.026,59 USD.

    Goldpreis - Gold mit Rally: +2,42 % in 24h auf 4.026,59 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Gold steigt innerhalb von 24 Stunden um +2,42 % auf 4.026,59USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,22 %
    1 Monat -2,84 %
    3 Monate -1,04 %
    1 Jahr +1,24 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.304,15USD. Heute, bei 4.026,59USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.875,1USD geworden – ein Plus von +208,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Golds Schwanken um 4.000 USD. Die Zone 3.980–4.000 USD gilt als Widerstand; diskutiert werden eine Trendwende oder eine Bullenfalle. Einzelne erwarten zunächst einen Rückgang auf 3.500 USD. Als mögliche Stützen gelten Zentralbankkäufe, ETF-Zuflüsse sowie eine schuldenbedingt lockerere Geldpolitik. Politischer Stillstand und Unsicherheit nach der US-Wahl werden ebenfalls als positiv für Gold eingeschätzt.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 325,30EUR +1,96 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 115,11EUR +2,31 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 223,76EUR +2,23 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 261,52EUR +3,96 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 74,29EUR +2,82 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 427,62EUR +3,58 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 341,80EUR +2,02 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 67,85EUR -0,88 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 114,96EUR +2,01 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,147EUR +0,42 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +2,25 %
    -0,32 %
    -2,94 %
    -1,14 %
    +1,14 %
    +101,62 %
    +124,33 %
    +208,45 %
    +907,48 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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