Deutliche Gewinne beim DAX, Börsen-Crash bleibt aus

Anleger scheinen die Sorge vor einer unmittelbaren Belastung der KI-Branche inzwischen neu zu bewerten. Nach dem Wahlergebnis waren Nasdaq-Futures zeitweise rund zwei Prozent eingebrochen. Mittlerweile hat sich der Rückgang deutlich reduziert und die Futures sind ins Plus gedreht. Im Mittelpunkt steht die Erwartung, dass ein von den Demokraten kontrollierter Kongress vor allem Trumps wirtschaftspolitischen Spielraum begrenzen könnte.

Der deutsche Aktienmarkt hat eine überraschende Kehrtwende vollzogen. Nach der vorbörslichen Indikation von mehr als 100 Punkten Minus ist der DAX am Mittwochmorgen klar ins Plus gedreht. Aktuell (09:30 Uhr) tendiert der Leitindex 0,6 Prozent höher bei 25.975 Punkten, nachdem er zuvor zeitweise bis auf rund 26.004 Zähler hochgeschnellt war. Auch die US-Futures haben ihre anfänglichen Verluste vollständig aufgeholt und notieren inzwischen allesamt im grünen Bereich. Damit verpufft der erste Schock über den überraschend deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen zumindest vorerst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Frühe Ergebnisse der Zwischenwahlen deuten auf deutliche Gewinne der Demokraten hin. Anleger fürchten dadurch eine strengere Regulierung der KI-Branche und insbesondere des enormen Ausbaus von Rechenzentren. Gleichzeitig kommt Hoffnung auf, dass der erratischen Zollpolitik Donald Trumps ein Riegel vorgeschoben werden könnte. Marktbeobachter verweisen zudem darauf, dass ein großer Teil des Wahlausgangs bereits in den Kursen berücksichtigt gewesen sein dürfte.

BMW holt auf, Fresenius überrascht positiv

Bei den deutschen Unternehmen steht BMW besonders im Fokus. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro. Das EBIT sackte sogar um knapp 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro ab. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern den weiteren Angaben zufolge 1,45 Milliarden Euro, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Autobauer hatte am Dienstagabend bereits die zweite Gewinnwarnung des Jahres ausgesprochen. Die operative Marge im Autogeschäft soll 2026 nun nur noch zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen, nachdem BMW zuletzt noch ein Ziel von ein bis drei Prozent genannt hatte. Hintergrund sind vor allem höhere Kosten durch den beschleunigten Stellenabbau und die schwache Nachfrage in China. Die Aktie holt anfangs deutliche Verluste auf und notiert leicht höher.

Für einen positiven Akzent sorgt Fresenius. Der Gesundheitskonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose zum zweiten Mal angehoben. Für 2026 wird nun beim währungsbereinigten Gewinn je Aktie ein Wachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne von zehn bis 15 Prozent erwartet. Die EBIT-Marge soll über 11,5 Prozent liegen. Damit setzt sich die operative Verbesserung unter Konzernchef Michael Sen fort. Die Aktie legt leicht zu.

Auch Heidelberg Materials liefert gute Nachrichten, die Titel schnellen 7,6 Prozent hoch. Der Baustoffkonzern übertraf im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. Gleichzeitig sollen die Kostensenkungen nochmals verstärkt werden. Hintergrund sind unter anderem die weiterhin hohen Energiekosten.

Bei Siltronic entwickelt sich die Nachfrage nach Wafern besser als erwartet. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,5 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegen die Erlöse mit 983,5 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau. Der Konzern hob deshalb die Umsatzprognose für 2026 an und erwartet nun einen Umsatz etwa auf Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge soll 22 bis 24 Prozent erreichen. Die Aktie klettert um 7,7 Prozent.

Nach einem erfolgreichen dritten Quartal hat zudem der Reifenhersteller Continental seine Jahresprognose für die bereinigte EBIT-Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent angehoben. Trotz eines Umsatzrückgangs von gut 11 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro im dritten Quartal stieg der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) um knapp 7 Prozent auf 514 Millionen Euro (Marge: 14,9 Prozent), was die Erwartungen der Analysten übertraf. Zudem verzeichnete Conti unter dem Strich einen Nettogewinn von 349 Millionen Euro (Vorjahr: 756 Millionen Euro Verlust) und präzisierte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro. Die Titel verteuern sich um 5,8 Prozent.

Wall Street vor schwierigem Start

Die US-Börsen stehen vor einem schwierigen Handelstag. Die Sorge vor einer demokratischen Mehrheit im Kongress trifft vor allem den KI-Sektor, der die Wall Street in den vergangenen Jahren stark nach oben getrieben hat. Ein Machtwechsel könnte strengere Vorgaben für KI-Unternehmen, Rechenzentren und deren Energieverbrauch bringen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einem politischen Stillstand bei Haushalt und Schuldenobergrenze. Auf der anderen Seite könnte ein von den Demokraten dominierter Kongresss stärkeren Einfluss auf die Wirtschaftspolitik des Landes haben, was Branchen, die besonders unter der Handels- und Zollpolitik gelitten haben, zugute kommen dürfte.

Aus dem Technologiesektor gab es zudem positive Nachrichten. AMD überzeugte mit einem starken Quartal und einem optimistischen Ausblick. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar, der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft verdoppelte sich nahezu auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt AMD 17 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.

Super Micro Computer hat den Umsatz verdreifacht und die Prognose deutlich erhöht. Die Aktie legt nachbörslich stark zu.

Asien dreht ins Plus

An den asiatischen Börsen fiel die Reaktion gemischt aus. Der Nikkei 225 fiel rund 1,4 Prozent, der südkoreanische Kospi machte zwischenzeitliche Verluste wett und tendierte zuletzt 0,2 Prozent fester. Unter Druck standen jedoch Halbleiter- und KI-Werte. Kioxia, Advantest und SoftBank gehörten zu den Verlierern.

China hielt sich ebenfalls stabil. Der Shanghai Composite legte leicht zu, der Hang Seng stieg rund 1,2 Prozent. Gleichzeitig versucht die chinesische Notenbank, den Aktienmarkt zu stützen und eine zu starke Aufwertung des Yuan zu verhindern.

Öl bleibt über 100 US-Dollar

Am Ölmarkt bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Brent notiert bei rund 103,88 US-Dollar je Barrel, WTI bei etwa 96 US-Dollar. Die Preise schwanken stark zwischen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts und neuen Meldungen über die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus. Iranische Stellen meldeten Angriffe auf mehrere Tanker, die Angaben waren zunächst nicht unabhängig bestätigt.

Die Entwicklung bleibt für die Börsen entscheidend. Ein dauerhaft hoher Ölpreis würde die Inflation weiter anheizen und könnte den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen begrenzen.

Gold legt kräftig zu – Bitcoin zieht an

Gold zeigt sich trotz der neuen Risikoaversion sehr stabil. Die Feinunze kostet am Morgen rund 4032 US-Dollar, 2,3 Prozent mehr als am Vortag. Gleichzeitig kaufen Zentralbanken weiterhin große Mengen Gold. Nach Angaben des World Gold Council stiegen die Käufe der Notenbanken im dritten Quartal um 42 Prozent. Bitcoin verteuert sich leicht um 0,2 Prozent auf rund 77.880 US-Dollar.

Euro gewinnt – Dollar verliert an Boden

Am Devisenmarkt reagiert der Dollar auf die neuen politischen Signale mit Schwäche. Der Euro steigt 0,33 Prozent auf rund 1,123 US-Dollar, während der Dollar-Index auf etwa 101,7 Punkte zurückfällt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe gibt minimal nach und liegt bei rund 4,93 Prozent. Anleger setzen damit teilweise auf eine veränderte politische und fiskalische Ausgangslage nach den Midterms.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



