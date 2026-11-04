Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt im Sommer kräftig zu
- Auto1 verkaufte im dritten Quartal elf Prozent mehr
- Ebitda sprang um 46 Prozent auf knapp 76 Millionen
- Auto1 hält an Verkaufs- und Gewinnzielen fest
BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Berlin mitteilte. Umsatz und Gewinn schossen kräftig nach oben. Das dritte Quartal sei zudem das profitabelste in der Geschichte von Auto1 gewesen, sagte Vorstandschef Christian Bertermann. Er sieht den Konzern somit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge zu verkaufen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll weiterhin 250 bis 275 Millionen Euro erreichen.
Im dritten Quartal steigerte Auto1 den Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Zehntel auf gut 2,3 Milliarden Euro. Dies war etwas weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sprang jedoch stärker als gedacht um 46 Prozent auf knapp 76 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss lag mit gut 37 Millionen Euro sogar fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 18,32 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +78,04 %/+119,58 % bedeutet.
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Auch eine AG1 kann sich nicht gegen den Markt stellen und der Markt sind die Autokäufer. Die Kaufzurückhaltung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit spürbar im GW Markt. Es wird sondiert gekauft, nicht mehr alles.
Ja, der zunächst deutliche Rückgang erstaunte. Er ist aber zum Teil schon wieder aufgeholt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.