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    Corero Network Security beschleunigt internationales Wachstum durch strategische Investitionen in regionale Führungskräfte und Partnerschaften

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    Neue Ernennungen in Führungspositionen stärken die Geschäftsaktivitäten in den Regionen EMEA und APAC, während Corero auf seiner geschäftlichen Dynamik und der Anerkennung in der Branche aufbaut.

    LONDON, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), der Spezialist für Schutz vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen („DDoS") und Vorreiter für adaptive Serviceverfügbarkeit in Echtzeit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen weiterhin in seine europäischen und internationalen Aktivitäten investiert und dabei die regionale Führungspräsenz, das technische Fachwissen sowie die Vertriebskanalressourcen ausbaut, um das partnergetriebene Wachstum in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum zu beschleunigen.

    Im Rahmen dieser Expansion hat Corero Michael Woduschegg zum General Manager und Field CTO für die Regionen EMEA und APAC ernannt, der umfangreiche Branchenerfahrung und technische Führungskompetenz mitbringt. Corero wird zudem im Dezember einen Director of EMEA Channels einstellen, um die Partnerbeziehungen zu stärken und regionale Markteinführungsinitiativen zu beschleunigen.

    „Internationales Wachstum erfordert mehr als nur den Eintritt in neue Märkte. Es erfordert Investitionen in die Mitarbeiter, das Fachwissen und die Partnerschaften, die einen nachhaltigen Erfolg ermöglichen", sagte Carl Herberger, Chief Executive Officer bei Corero Network Security. „Durch die Stärkung der lokalen Führungskräfte und technischen Ressourcen versetzen wir Corero und unsere Partner in die Lage, von der wachsenden Nachfrage nach Cyber-Resilienz und Echtzeit-DDoS-Schutz zu profitieren."

    Die Expansion von Corero wird durch eine starke Geschäftsentwicklung und den Erfolg der Partner gestützt. Der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 %, angetrieben durch über den Vertriebkanal erzielte Erfolge in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Dieser Erfolg der Partner sicherte Corero und UK Servers, einem Anbieter von dedizierten Hochgeschwindigkeitsservern, Colocation, Cloud-Lösungen und hochverfügbaren Cloud-Internetdiensten, zudem einen Platz unter den Finalisten in der Kategorie „Best Technology Partnership" bei den ISPA UK Awards 2026.

    „Unsere Partner spielen eine zentrale Rolle für das Wachstum von Corero, und wir sind entschlossen, in ihren Erfolg zu reinvestieren", sagte Michelle Ragusa-McBain, Global Channel Chief bei Corero Network Security. „Die Ernennung von Michael und die neue EMEA-Channel-Führung stärken die Unterstützung, die wir bieten – von der technischen Befähigung bis hin zu gemeinsamen Markteinführungsinitiativen. Wenn unsere Partner wachsen, wächst auch Corero."

    Corero wird weiterhin strategische Allianzen ausbauen, regionale Partnerschaften stärken und in Vertriebs- und technische Ressourcen investieren, um ein nachhaltiges internationales Wachstum zu fördern.

    Informationen zu Corero Network Security

    Corero Network Security ist ein führender Anbieter von DDoS-Schutzlösungen und hat sich auf automatische Erkennungs- und Schutzlösungen mit Tools für Netzwerktransparenz, Analyse und Berichterstellung spezialisiert. Die Technologie von Corero schützt vor externen und internen DDoS-Bedrohungen in komplexen Edge- und Teilnehmerumgebungen und gewährleistet so die Verfügbarkeit von Internetdiensten. Mit Betriebszentren in Marlborough, Massachusetts, USA, und Edinburgh, Großbritannien, hat Corero seinen Hauptsitz in London und ist am AIM-Markt der Londoner Börse (Ticker: CNS) sowie am US-amerikanischen OTCQX-Markt (OTCQX: DDOSF) notiert.

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    Corero Network Security beschleunigt internationales Wachstum durch strategische Investitionen in regionale Führungskräfte und Partnerschaften Neue Ernennungen in Führungspositionen stärken die Geschäftsaktivitäten in den Regionen EMEA und APAC, während Corero auf seiner geschäftlichen Dynamik und der Anerkennung in der Branche aufbaut.LONDON, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Corero Network …
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