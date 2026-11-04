RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen höherer Annahmen für Treibstoffkosten senkte Ruairi Cullinane die Schätzungen für das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um jeweils rund ein Sechstel. Der Billigflieger dürfte aber künftig von wieder sinkenden Ölpreisen oder aber dem Scheitern von Konkurrenten profitieren, schrieb der Experte am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 23,95EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,50
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,50
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Währung: EUR
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