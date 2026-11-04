JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 7 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Dienstag gute Ergebnisse. Die Preise verbesserten sich in das Schlussquartal 2026 hinein. Bei den Kosten ex Treibstoffe mache das Unternehmen Fortschritte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 7,788EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
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