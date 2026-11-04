JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 7 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Dienstag gute Ergebnisse. Die Preise verbesserten sich in das Schlussquartal 2026 hinein. Bei den Kosten ex Treibstoffe mache das Unternehmen Fortschritte./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 7,788EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,50 € , was einem Rückgang von -4,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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