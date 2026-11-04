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    Super Micro: Umsatz explodiert, Aktie springt hoch

    KI-Server treiben das Geschäft

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    Super Micro verdreifacht den Umsatz und setzt die Prognose deutlich höher. Die Aktie legt nachbörslich stark zu. Doch hinter dem KI-Boom steckt eine Abhängigkeit, die Anleger bei aller Euphorie im Blick behalten sollten.

    KI-Server treiben das Geschäft - Super Micro: Umsatz explodiert, Aktie springt hoch
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Super Micro meldet einen Umsatzsprung auf 19,9 Milliarden US-Dollar. Damit hat der Serverhersteller seine Erlöse im ersten Geschäftsquartal bis Ende September gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Die Aktie legte nach Börsenschluss rund neun Prozent zu. Zuvor hatte sie bei 31,39 US-Dollar geschlossen.

    Für das laufende Quartal bis Ende Dezember stellt Super Micro einen Umsatz zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten laut Bloomberg im Schnitt nur mit 16,5 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen 1,66 bis 1,90 US-Dollar an. Die Marktschätzung lag bei 1,08 US-Dollar.

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    Auch die Jahresprognose wurde deutlich erhöht: Für das im Jahr 2027 endende Geschäftsjahr erwartet Super Micro nun einen Umsatz von 72 bis 82 Milliarden US-Dollar. Zuvor waren 65 bis 72 Milliarden US-Dollar angepeilt. KI-Produkte sollen laut Finanzchef Mark Long etwa 70 bis 80 Prozent des Umsatzes ausmachen.

    Der Rückenwind kommt vom Ausbau der Rechenzentren. KI-Entwickler, Cloudanbieter und Finanzkonzerne fragen verstärkt Server mit Nvidia-Chips nach. Super Micro arbeitet zugleich daran, die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern.

    Doch eine Zahl zeigt die Kehrseite des Booms: Ein einziger Rechenzentrumskunde steuerte 44 Prozent des Quartalsumsatzes bei. Zwei Kunden standen zudem für 49 bzw. 17 Prozent der offenen Forderungen. Long rechnet damit, dass die Kundenkonzentration während der großen Ausbauprojekte hoch bleibt. Mit dem Wachstum des Geschäfts mit Unternehmen und staatlichen Kunden soll sie später sinken.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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