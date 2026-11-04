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    Zahlreiche Errungenschaften beim 11. Globalen Mazu-Kulturforum vorgestellt

    Xinhua Silk Road

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    PEKING, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Das 11. Globale Mazu-Kulturforum wurde am 1. November auf der Insel Meizhou in der Stadt Putian in der südostchinesischen Provinz Fujian eröffnet. Dabei wurden zahlreiche Erfolge bei der Förderung der Mazu-Kultur vorgestellt.

    Bei der Eröffnungszeremonie wurde eine Sammlung der ersten nationalen Fallstudien zur Minderung von Meeresgefahren veröffentlicht, die Chinas Erfahrungen bei der Minderung von Meereskatastrophen zusammenfasst. Außerdem wurde die Version 2.0 des Mass Conservation Ocean Model (MaCOM) vorgestellt, die die neuesten technologischen Errungenschaften zur Katastrophenprävention und -minderung enthält.

    Im Rahmen des Forums fand auch eine Zeremonie zur offiziellen Übergabe einer intelligenten All-in-One-Box für Chinas intelligente meteorologische Frühwarnlösung MAZU an Sri Lanka statt.

    Auf dem Forum wurde die Meizhou-Erklärung des 11. Globalen Mazu-Kulturforums verkündet, die einen breiten Konsens unter Menschen aus allen Gesellschaftsschichten über die Kernwerte der Mazu-Kultur herbeiführte.

    Das Forum umfasste 10 Unterforen, die eine Reihe von Themen abdeckten, darunter Kooperation im Bereich Kultur und Tourismus, Jugendaustausch, universelle Liebe und Frieden, die Meereswirtschaft, grüne Elektrizität auf Inseln, ländliche Revitalisierung, Mangrovenökologie, humanitäre Hilfe, Frauenaustausch und kultureller Austausch zwischen China und Brasilien.

    Parallel dazu wurden auf den verschiedenen Kontinenten 13 Satellitenstandorte eingerichtet, an denen die Teilnehmer die Veranstaltung per Videoübertragung verfolgen konnten.

    Von der Insel Meizhou, die als Heimat der chinesischen Meeresgöttin Mazu bekannt ist, hat sich die Mazu-Kultur in 52 Ländern und Regionen weltweit verbreitet und zählt über 300 Millionen Anhänger.

    Das Globale Mazu-Kulturforum wurde erstmals 2016 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich statt. Es hat sich mittlerweile zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um die Mazu-Kultur zu fördern, die Integration von Kultur und Tourismus zu vertiefen und den gegenseitigen Austausch zwischen den Zivilisationen zu erleichtern.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352814.html

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