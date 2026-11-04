JPMORGAN stuft Evonik auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) seien leicht unter den jeweiligen Konsensschätzungen geblieben, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Wegen Aufwendungen für eine Restrukturierung dürften die freien Barmittel (Free Cashflow) des Chemiekonzerns im Geschäftsjahr 2027/28 deutlich zurückgehen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 20,96EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

