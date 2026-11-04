Novo Nordisk toppt Erwartungen im dritten Quartal - Ziele erneut angehoben
- Novo Nordisk hebt Jahresprognose erneut an
- Wegovy-Pille und Appetitzügler beflügeln Ausblick
- Umsatz steigt, Gewinn wächst um gut ein Drittel
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer, und auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelt. Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun für 2026 davon aus, dass der bereinigte Umsatz und der bereinigte operative Gewinn zu konstanten Wechselkursen in einer Spanne von minus 2 bis plus 2 Prozent herauskommen werden. Damit hält das Management bei beiden Kennziffern erstmals auch Verbesserungen in diesem Jahr für möglich.
Im dritten Quartal war der bereinigte Umsatz abseits der Wechselkurse um vier Prozent gestiegen. Inklusive aller Effekte wies Novo Nordisk nominal ein Plus von sechs Prozent auf 79,2 Milliarden dänische Kronen (ca. 10,6 Mrd Euro) aus. Der bereinigte operative Gewinn zog gar um gut ein Drittel auf 31,7 Milliarden Kronen an - im Vorjahr hatten allerdings auch noch hohe Umbaukosten auf dem Ergebnis gelastet. Damit schnitt Novo Nordisk besser ab als erwartet./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 37,45 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +504,84 %/+792,47 % bedeutet.
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Das Fazit meines Gemini-Modells zu den heutigen Earnings:
- Umsatz-Beat: Nettoumsatz steigt auf 10,61 Mrd. € (+21 % YoY währungsbereinigt). Damit wurde der Marktkonsens (ca. 10,15 Mrd. €) solide übertroffen.
- Operativer Motor brummt: Der bereinigte operative Gewinn schoss um satte 27 % nach oben.
- Die "Gewinn-Illusion": Das ausgewiesene EBIT sank optisch um 9 % auf 3,08 Mrd. €. Der alleinige Grund dafür ist eine einmalige, nicht-liquiditätswirksame Sonderabschreibung von 1,16 Mrd. € (Ocedurenone-Abbruch & Fabrikumbau). Keine operative Schwäche, der Free Cash Flow bleibt unberührt!
- Wegovy & Marktanteil: Das Segment Adipositas wuchs um 44 %. Wegovy allein explodierte um 79 % auf einen Quartalsumsatz von 720 Mio. €. Trotz Eli Lilly hält Novo in den USA weiterhin über 50 % Marktanteil bei Neuverschreibungen.
- CagriSema vs. Eli Lilly: Novo baut den Burggraben aus. In der Head-to-Head-Studie (REIMAGINE 5) schlägt Novos CagriSema den Lilly-Wirkstoff Tirzepatid deutlich (12,4 % vs. 9,1 % Gewichtsverlust bei Diabetikern).
- Guidance-Upgrade 2026: Das Management hebt das untere Ende der Jahresprognose an. Umsatzwachstum jetzt erwartet bei 23 % bis 27 % (zuvor ab 22 %), operatives Gewinnwachstum bei 21 % bis 27 % (zuvor ab 20 %).
Mein Fazit: Das Kernwachstum und der Burggraben sind massiv intakt - ich bleibe weiter entspannt investiert.
Die wöchentlichen US-Verschreibungen von Oral Wegovy stiegen um 4,2 % auf 217.050 und erreichten damit einen neuen Höchststand.
Ich freue mich auf die Zahlen. Das wird hoffentlich ein paar Bullshitanalysten in den Keller verbannen.
Hier noch ein Diagramm mit nicht ganz aktuellen Zahlen aber immer noch klar erkennbaren Vorsprung.
https://infogram.com/tracking-the-oral-glp-1-battle-1h984wvwrpjjd2p