🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk toppt Erwartungen im dritten Quartal - Ziele erneut angehoben

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk hebt Jahresprognose erneut an
    • Wegovy-Pille und Appetitzügler beflügeln Ausblick
    • Umsatz steigt, Gewinn wächst um gut ein Drittel
    Novo Nordisk toppt Erwartungen im dritten Quartal - Ziele erneut angehoben
    Foto: Novo Nordisk A/S

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer, und auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelt. Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun für 2026 davon aus, dass der bereinigte Umsatz und der bereinigte operative Gewinn zu konstanten Wechselkursen in einer Spanne von minus 2 bis plus 2 Prozent herauskommen werden. Damit hält das Management bei beiden Kennziffern erstmals auch Verbesserungen in diesem Jahr für möglich.

    Im dritten Quartal war der bereinigte Umsatz abseits der Wechselkurse um vier Prozent gestiegen. Inklusive aller Effekte wies Novo Nordisk nominal ein Plus von sechs Prozent auf 79,2 Milliarden dänische Kronen (ca. 10,6 Mrd Euro) aus. Der bereinigte operative Gewinn zog gar um gut ein Drittel auf 31,7 Milliarden Kronen an - im Vorjahr hatten allerdings auch noch hohe Umbaukosten auf dem Ergebnis gelastet. Damit schnitt Novo Nordisk besser ab als erwartet./tav/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    257,07€
    Basispreis
    3,33
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    295,84€
    Basispreis
    2,89
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novo Nordisk

    +3,88 %
    +8,03 %
    +13,33 %
    -8,72 %
    -12,00 %
    -59,99 %
    -25,18 %
    +135,27 %
    +2.120,90 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
    Novo Nordisk direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 37,45 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +504,84 %/+792,47 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende US-Verschreibungen der Wegovy-Tablette (+4,2 % auf 217.050 pro Woche) und Hoffnungen auf starke Quartalszahlen sowie Analystenhochstufungen. Teilnehmer sehen Novo gegenüber Eli Lilly als unterbewertet. Charttechnisch gilt das Ziel von 38 Euro als fast erreicht; als nächster Zielbereich werden 50 Euro genannt. Oberhalb von 44,80 Euro sehen Teilnehmer eine W-Formation mit einem Kursziel von rund 59 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Novo Nordisk toppt Erwartungen im dritten Quartal - Ziele erneut angehoben Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer, und auch der Start der Wegovy-Abnehmpille …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     