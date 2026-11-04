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    Leichte Verluste nach Ausgang der US-Zwischenwahlen

    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Wahl belastet den Dax vor dem Handelsstart
    • KI-Regulierungssorgen belasten die Finanzmärkte
    • BMW warnt, Heidelberg bestätigt die Jahresziele
    Aktien Frankfurt Ausblick - Leichte Verluste nach Ausgang der US-Zwischenwahlen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA dürfte den Dax am Mittwoch zunächst etwas belasten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,14 Prozent auf 25.828 Punkte.

    In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump. Trump selbst hat unterdessen den Demokraten bereits zum Sieg gratuliert.

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    Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in großen Teilen der Bevölkerung."

    An den Finanzmärkten sorge man sich wohl um eine stärkere Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten, erklärte Gitzel zunächst die Kursverluste am Mittwoch. Doch Anleger sollten die erste Reaktion an den Finanzmärkten nicht überinterpretieren, schrieb er mit Verweis auf die Historie. So habe es in den letzten 75 Jahren in den 100 Tagen nach den Zwischenwahlen immer ein kräftiges Plus gegeben.

    In Asien hatte am Mittwoch vor allem der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise deutlich nachgegeben, dann aber das Minus reduziert, ebenso wie die Futures auf die US-Indizes, die teilweise sogar ins Plus drehten.

    Die Berichtssaison hält zur Wochenmitte aus dem Dax Quartalszahlen von Fresenius , Vonovia , Heidelberg Materials , BMW Continental und Scout24 bereit.

    BMW hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Auf Tradegate ging es nun vorbörslich um 1,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach unten. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials profitierte im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung und bestätigte die Jahresziele. Die Anteile verteuerten sich um 3 Prozent.

    In den Reihen hinter dem Dax waren vorbörslich die Anteile von Siltronic auffällig mit einem Plus von 5,7 Prozent auf Tradegate. Der Chipzulieferer hob den Jahresausblick an. Die Aktien von Ionos stufte die Berenberg Bank von "Buy" auf "Hold" ab. Die Geschäftsdynamik des Internetdienstanbieters sei eingepreist, hieß es. Die Papiere gaben um 4,5 Prozent nach./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 57,22 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +0,55 %/+42,16 % bedeutet.





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