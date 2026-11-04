Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Jefferies belässt Siltronic auf „Buy“ mit Ziel 130 Euro
- Umsatz liegt sechs Prozent über der Konsensschätzung
- Ebitda liegt sieben Prozent über der Schätzung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 63,25 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+100,62 % bedeutet.
Analyst:
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Du machst deinem Namen alle Ehre Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Du bist auch einen von den Schlauen die Hinterher immer wissen was in der Vergangenheit passiert ist. Hut ab, du wirst es weit bringen. Ich hab die Papiere, den ursprünglichen Bestand vier mal zischen knapp unter 70 und 85-90 getradet. Mein Bestand ist somit für mich aktuell fast kostenlos. Fast auch nur weil Lars immer 26% vom Gewinn haben will. Norman war ja stolz nicht bei 93 verkauft zu haben. Du wirst uns nun bestimmt nächste Woche wieder erzählen, was diese Woche passiert ist. Sei stolz auf dich, dass du es dir eine Woche merken konntest.
Normen hat erst heute wieder nachgekauft, weil er wusste, dass der Kurs weiter fällt. €10 unter deinem Einstandspreis. Da kannst du wohl nicht Schritt halten😉