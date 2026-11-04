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    Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Siltronic auf „Buy“ mit Ziel 130 Euro
    • Umsatz liegt sechs Prozent über der Konsensschätzung
    • Ebitda liegt sieben Prozent über der Schätzung
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy'
    Foto: Adobe Stock

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 63,25 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+100,62 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:



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