BERENBERG stuft 1&1 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg passte seine Finanzprognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngste Kapitalerhöhung durch eine Sacheinlage der Muttergesellschaft United Internet an. Dadurch steige der Anteil von United Internet an dem Unternehmen um rund zwei Prozentpunkte, schrieb er am Dienstag. 1&1 bleibe ein attraktives Investment mit Blick auf eine Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 24,05EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: 1&1
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