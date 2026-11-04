GOLDMAN SACHS stuft AMD auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST
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Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 461,1EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 700
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 700
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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