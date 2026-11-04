GOLDMAN SACHS stuft AMD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 461,1EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 675

Kursziel alt: 700

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,16 € , was eine Steigerung von +29,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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