JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 400 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese signalisierten ein "wildes" Ende des Geschäftsjahres 2026, schrieb James Grzinic am Dienstag. Kennziffern für die Personalisierung von Luxusfahrzeugen befänden sich auf Höchstmarken. Die Erwartungen am Markt dürften sich nun auf die Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise im kommenden Jahr richten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 371,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 $ , was eine Steigerung von +16,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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