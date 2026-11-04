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    DAX auf Richtungssuche – Politisches Beben trifft auf Tech-Ausverkauf

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Eine blaue Welle hat die USA überrollt, den Demokraten einen erdrutschartigen Sieg bei den Midterms beschert und wirbelt damit die schon nervösen Aktienmärkte noch mehr durcheinander.

    Das Wahlergebnis lässt eine grundlegende Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse in Washington erwarten. Für die US-Regierung könnte es erheblich schwieriger werden, ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben durch den Kongress zu bringen. Besonders die künftige Steuer-, Handels- und Haushaltspolitik dürfte nun stärker in den Mittelpunkt der Anleger rücken. Die politische Unsicherheit kommt für die Aktienmärkte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

    Die Reaktion an den asiatischen Börsen fällt entsprechend heftig aus. Der japanische Nikkei verliert zeitweise 4,2 Prozent, während auch die Aktienmärkte in Südkorea und Taiwan deutlich unter Druck geraten. Allerdings wäre es zu einfach, die Kursverluste allein auf das Wahlergebnis zurückzuführen. Schon seit Tagen ziehen sich die Investoren verstärkt aus amerikanischen Technologie- und Halbleiterwerten zurück. Die Zweifel an den hohen Bewertungen und den milliardenschweren KI-Investitionen haben eine Verkaufswelle ausgelöst, die zunehmend auf andere Marktsegmente übergreift. Aus der lange gefeierten Technologierally droht eine breitere Marktkorrektur zu werden.

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    Dass die Anleger inzwischen sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden, zeigen die Quartalszahlen von AMD. Der Halbleiterkonzern kann mit seinen Ergebnissen überzeugen und wird mit einem deutlichen Kurssprung belohnt. Allerdings hatten die Aktien zuvor bereits erheblich an Wert verloren. Die positive Reaktion ist deshalb auch Ausdruck einer technischen Gegenbewegung. Einzelne Gewinner können die angeschlagene Stimmung im gesamten Technologiesektor bislang nicht nachhaltig verbessern.

    Für den DAX kommt zur schwierigen internationalen Ausgangslage eine umfangreiche heimische Berichtssaison hinzu. Mit BMW, Continental, Fresenius, Vonovia, Scout24 und Heidelberg Materials legen gleich mehrere Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Auch Novo Nordisk steht auf europäischer Ebene im Fokus. Besonders bei den Automobilherstellern werden die Anleger auf Absatzentwicklung, Kostenbelastung und die weiteren Jahresprognosen achten. Im Immobiliensektor dürften dagegen die Finanzierungskosten und die Bewertungsperspektiven entscheidend sein. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 650 und 25 950 Punkten ab.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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