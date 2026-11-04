DAX auf Richtungssuche – Politisches Beben trifft auf Tech-Ausverkauf

Die Reaktion an den asiatischen Börsen fällt entsprechend heftig aus. Der japanische Nikkei verliert zeitweise 4,2 Prozent, während auch die Aktienmärkte in Südkorea und Taiwan deutlich unter Druck geraten. Allerdings wäre es zu einfach, die Kursverluste allein auf das Wahlergebnis zurückzuführen. Schon seit Tagen ziehen sich die Investoren verstärkt aus amerikanischen Technologie- und Halbleiterwerten zurück. Die Zweifel an den hohen Bewertungen und den milliardenschweren KI-Investitionen haben eine Verkaufswelle ausgelöst, die zunehmend auf andere Marktsegmente übergreift. Aus der lange gefeierten Technologierally droht eine breitere Marktkorrektur zu werden.

Das Wahlergebnis lässt eine grundlegende Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse in Washington erwarten. Für die US-Regierung könnte es erheblich schwieriger werden, ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben durch den Kongress zu bringen. Besonders die künftige Steuer-, Handels- und Haushaltspolitik dürfte nun stärker in den Mittelpunkt der Anleger rücken. Die politische Unsicherheit kommt für die Aktienmärkte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

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Dass die Anleger inzwischen sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden, zeigen die Quartalszahlen von AMD. Der Halbleiterkonzern kann mit seinen Ergebnissen überzeugen und wird mit einem deutlichen Kurssprung belohnt. Allerdings hatten die Aktien zuvor bereits erheblich an Wert verloren. Die positive Reaktion ist deshalb auch Ausdruck einer technischen Gegenbewegung. Einzelne Gewinner können die angeschlagene Stimmung im gesamten Technologiesektor bislang nicht nachhaltig verbessern.

Für den DAX kommt zur schwierigen internationalen Ausgangslage eine umfangreiche heimische Berichtssaison hinzu. Mit BMW, Continental, Fresenius, Vonovia, Scout24 und Heidelberg Materials legen gleich mehrere Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Auch Novo Nordisk steht auf europäischer Ebene im Fokus. Besonders bei den Automobilherstellern werden die Anleger auf Absatzentwicklung, Kostenbelastung und die weiteren Jahresprognosen achten. Im Immobiliensektor dürften dagegen die Finanzierungskosten und die Bewertungsperspektiven entscheidend sein. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 650 und 25 950 Punkten ab.

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