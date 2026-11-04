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    Stimmung der Dienstleister sinkt überraschend

    China

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    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Service-PMI fällt im Oktober auf 50,8 Punkte
    • Analysten erwarteten einen Anstieg auf 51,7 Punkte
    • Staatlicher PMI fällt knapp auf 49,7 Punkte
    China - Stimmung der Dienstleister sinkt überraschend
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Dienstleistungsbereich hat sich überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Ratingagentur RatingDog für die Service-Branche fiel im Oktober im Monatsvergleich um 0,8 Punkte auf 50,8 Punkte, wie RatingDog am Mittwoch bekanntgab. Es ist der erste Stimmungsdämpfer seit Juli, und er ist für Analysten überraschend gekommen. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,7 Punkte erwartet.

    Mit dem Stimmungsdämpfer nähert sich Index der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über dieser Marke deuten noch auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

    Bereits am Wochenende war der staatliche Einkaufsmanagerindex für den Bereich Dienstleistungen überraschend schwach ausgefallen und mit einem Rückgang auf 49,7 Punkte knapp unter die Wachstumsschwelle gerutscht.

    Die Umfrage von RatingDog und der staatliche Stimmungsindikator basieren auf unterschiedlichen Stichprobengrößen, Standorten und Unternehmensarten. Der RatingDog-Bericht bildet die Stimmung in eher kleineren und mittleren Unternehmen ab und der staatliche Index die Stimmung in größeren und staatlichen Unternehmen.

    "Insgesamt setzte sich das Wachstum im Dienstleistungssektor zu Beginn des vierten Quartals fort, allerdings in einem etwas gedämpften Tempo", kommentierte RatingDog-Experte Yao Yu das Ergebnis der Umfrage. Er wies aber darauf hin, dass der Auftragseingang weiter in einem "soliden Tempo" zunehme./jkr/mis







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