'Nehmt euch Anwälte'
Demokrat an Republikaner
Für Sie zusammengefasst
- Garcia rät Republikanern, Anwälte zu nehmen
- Demokraten planen Ermittlungen gegen Trump-Regierung
- Garcia sitzt im mächtigen Kontrollausschuss
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Demokraten haben nach ihrem Wahltriumph bei den Midterms den Republikaner eine klare Ansage gemacht. "Nehmt euch Anwälte", schrieb der demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus, Robert Garcia, auf der Plattform X.
Der Demokrat aus Kalifornien machte klar, dass seine Partei ihre neuen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus auch für Untersuchungen gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung nutzen will. Garcia sitzt im mächtigen Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses./hae/rom/DP/mis
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