Stimmung in der Autoindustrie springt nach oben
Ifo
- Stimmung der Autoindustrie steigt stark im Oktober
- Lageindex erstmals seit Mitte 2024 wieder im Plus
- Strategie schafft Zeit, löst Technologiedruck nicht
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch wenn es zuletzt wieder schlechte Nachrichten gab: Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie ist im Oktober stark gestiegen. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Index sprang von minus 33,2 auf minus 4,1 Punkte. Das ist der beste Wert seit Mitte 2024. Der Teilindex für die aktuelle Lage liegt zum ersten Mal seit damals sogar im Plus.
Auch die Erwartungen verbesserten sich - wenn auch nicht ganz so stark wie die Einschätzung der aktuellen Lage. Hier überwiegen noch immer die Pessimisten - wenn auch längst nicht mehr so stark wie zuletzt. "Von Entwarnung in der Automobilindustrie kann jedoch keine Rede sein, denn die starken monatlichen Schwankungen im Geschäftsklima deuten auf eine sehr hohe Unsicherheit in der Branche hin", sagt Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.
Ein Grund für die besseren Werte könnte ihrer Meinung nach die Einigung zwischen Frankreich und Deutschland auf eine gemeinsame Automobilstrategie sein. Wölfl sieht darin aber nur ein kurzes Aufatmen der Branche. "Die Einigung verschafft der Autoindustrie zwar ein gewisses Zeitfenster", sagt sie. "Sie ändert jedoch nichts an der zentralen Herausforderung der Branche, im Technologiewettbewerb wieder an die Spitze aufzuschließen."
Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen können in der Erhebung, die im Oktober stattfand, noch keine Rolle gespielt haben./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 57,16 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -0,07 %/+41,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Deine Kernthese kann jeder widerlegen, der mit einem durchschnittlichen AfD-Wähler versucht, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe seiner Wahlentscheidung zu führen. Bei den meisten reicht es noch nicht einmal dafür, die Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Probleme zu erkennen.
Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.
Genau dass ist ja der Faschismus, vor dem er selber warnt ✌️