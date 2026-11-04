🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrandPilot AI AktievorwärtsNachrichten zu BrandPilot AI

    BrandPilot AI: Der Kampf um effiziente Budgets wird härter

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenmarkt Suchwerbung: BrandPilot AI will unnötige Ausgaben aufspüren. Ein erster Kunde zahlt bereits, weitere testen – entscheidend bleiben nachweisbare Einsparungen.

    BrandPilot AI: Der Kampf um effiziente Budgets wird härter
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der US-Markt für digitale Werbung erzielte 2025 laut IAB und PwC knapp 295 Milliarden US-Dollar Umsatz; rund 114 Milliarden entfielen auf Suchwerbung.
    • BrandPilot AI (WKN A40FP4, ISIN CA1053241073) bietet Lösungen zur Prüfung und Optimierung digitaler Werbeausgaben, darunter AdAI zur Anpassung von Geboten bei Markensuchen ohne konkurrierende Anzeigen.
    • Das Unternehmen vermarktet und betreut die Technologie weltweit gemeinsam mit Revvim; der wirtschaftliche Nutzen hängt von Wettbewerb, Suchvolumen und Kampagneneinstellungen ab.
    • Ein kanadischer Finanzdienstleister nutzt die Lösung nach einem einmonatigen Test kommerziell. BrandPilot erhält je nach zurückgewonnenem Werbebudget 10 bis 25 Prozent; der Vertrag ist mit 30 Tagen Frist kündbar.
    • Weitere bezahlte Tests laufen bei einem US-Handelsunternehmen mit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und einem kanadischen Anbieter für Dermatologie und medizinische Ästhetik. Agenturpartner vermittelten BrandPilot zudem Kontakte zu 18 Marken.
    • Umsatzwachstum und wiederkehrende Erlöse hängen davon ab, ob sich Einsparungen nachweisen lassen und Tests zu dauerhaften Kundenbeziehungen führen. Der Beitrag ist keine Anlageempfehlung und weist auf mögliche Interessenkonflikte hin.

    Der Kurs von BrandPilot AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    BrandPilot AI

    0,00 %
    +3,45 %
    -14,29 %
    -3,23 %
    +7,14 %
    -62,50 %
    ISIN:CA1053241073WKN:A40FP4
    BrandPilot AI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BrandPilot AI: Der Kampf um effiziente Budgets wird härter Milliardenmarkt Suchwerbung: BrandPilot AI will unnötige Ausgaben aufspüren. Ein erster Kunde zahlt bereits, weitere testen – entscheidend bleiben nachweisbare Einsparungen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     