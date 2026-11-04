BrandPilot AI: Der Kampf um effiziente Budgets wird härter
Milliardenmarkt Suchwerbung: BrandPilot AI will unnötige Ausgaben aufspüren. Ein erster Kunde zahlt bereits, weitere testen – entscheidend bleiben nachweisbare Einsparungen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der US-Markt für digitale Werbung erzielte 2025 laut IAB und PwC knapp 295 Milliarden US-Dollar Umsatz; rund 114 Milliarden entfielen auf Suchwerbung.
- BrandPilot AI (WKN A40FP4, ISIN CA1053241073) bietet Lösungen zur Prüfung und Optimierung digitaler Werbeausgaben, darunter AdAI zur Anpassung von Geboten bei Markensuchen ohne konkurrierende Anzeigen.
- Das Unternehmen vermarktet und betreut die Technologie weltweit gemeinsam mit Revvim; der wirtschaftliche Nutzen hängt von Wettbewerb, Suchvolumen und Kampagneneinstellungen ab.
- Ein kanadischer Finanzdienstleister nutzt die Lösung nach einem einmonatigen Test kommerziell. BrandPilot erhält je nach zurückgewonnenem Werbebudget 10 bis 25 Prozent; der Vertrag ist mit 30 Tagen Frist kündbar.
- Weitere bezahlte Tests laufen bei einem US-Handelsunternehmen mit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und einem kanadischen Anbieter für Dermatologie und medizinische Ästhetik. Agenturpartner vermittelten BrandPilot zudem Kontakte zu 18 Marken.
- Umsatzwachstum und wiederkehrende Erlöse hängen davon ab, ob sich Einsparungen nachweisen lassen und Tests zu dauerhaften Kundenbeziehungen führen. Der Beitrag ist keine Anlageempfehlung und weist auf mögliche Interessenkonflikte hin.
Der Kurs von BrandPilot AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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