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    Vonovia kritisiert erneut Vergesellschaftungspläne für Wohnungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia hält Vergesellschaftung für untauglich
    • Vergesellschaftung schafft keine neuen Wohnungen
    • Mucic fordert mehr Wohnungsbau und Investitionen
    Vonovia kritisiert erneut Vergesellschaftungspläne für Wohnungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOCHUM (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hält die Vergesellschaftungspläne einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin weiterhin für untauglich bei der Bekämpfung der Wohnraumknappheit. Eine Vergesellschaftung schaffe keine einzige zusätzliche Wohnung, sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Bochum. "Schon allein die Debatte darüber schwächt das Vertrauen in Eigentum, Investitionen und in den Standort Deutschland insgesamt."

    Damit würden die Pläne der Linken auch den Wohlstand gefährden. Er verwies auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dieser habe im Oktober auf dem Investitionsgipfel der Bundesregierung gesagt, dass der Schutz des Eigentums und das Vertrauen in den funktionierenden Markt das Fundament der marktwirtschaftlichen Ordnung seien.

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    "Mehr bauen und investieren"

    "Mit den richtigen Standortbedingungen und privaten Investitionen können wir, da bin ich ganz zuversichtlich, auch die Probleme lösen, die die Debatte über Vergesellschaftung überhaupt erst ausgelöst haben", sagte Mucic weiter. In Deutschland fehlten rund 1,4 Millionen Wohnungen. "Viele Menschen suchen verzweifelt ein Zuhause und dieses Problem ist in der Tat echt. Aber dagegen hilft nur: Wir müssen mehr bauen und investieren."

    In Berlin biete Vonovia Wohnungen für durchschnittlich 8,40 Euro pro Quadratmeter an. "Unsere Mieter in Berlin zahlen damit im Schnitt nur knapp über 500 Euro Kaltmiete. Auch bei einer Neuvermietung sind es durchschnittlich rund 670 Euro." Eine Vergesellschaftung verursache nicht nur hohe Kosten für die Übernahme der Wohnungen, denn danach müssen die Bestände auch dauerhaft instand gehalten und modernisiert werden. "Dafür braucht es Kapital, Personal und Erfahrung."

    Vonovia ist Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern. Das Dax -Unternehmen besitzt allein in Berlin zusammen mit der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen.

    Kampf gegen "Mietabzocke"

    In einem Sondierungspapier vor den inzwischen begonnenen Koalitionsverhandlungen hatten die Parteien Linke, Grüne und SPD unter anderem vereinbart, im Kampf gegen "Mietabzocke" etwa 160.000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig. Wirtschaftsverbände machen Front gegen die Pläne. Die schwarz-rote Bundesregierung will sie mit einem Gesetz stoppen./tob/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 11,33 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +8,21 %/+56,30 % bedeutet.





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