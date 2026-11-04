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    Novo Nordisk: Gewinn-Hammer! Aber das Zahlenfeuerwerk hat einen Haken

    Aktie haussiert

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    Novo Nordisk feiert überraschend starke Zahlen, die Wegovy-Pille boomt und die Jahresziele steigen erneut. Doch hinter der glänzenden Bilanz verbirgt sich ein Milliardenposten, der das Bild deutlich trübt.

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    Aktie haussiert - Novo Nordisk: Gewinn-Hammer! Aber das Zahlenfeuerwerk hat einen Haken
    Foto: Richard Drew - AP

    Novo Nordisk überrascht mit einem kräftigen Gewinnsprung, einer deutlich stärkeren Wegovy-Pille und der dritten Prognoseanhebung des Jahres. Die ADRs der Aktie reagieren mit einem vorbörslichen Kursplus von 4,7 Prozent. Der dänische Pharmakonzern steigerte seinen bereinigten operativen Gewinn im dritten Quartal um 34 Prozent auf 31,72 Milliarden Dänische Kronen (rund 4,3 Milliarden Euro). Analysten hatten lediglich 28,39 Milliarden Kronen erwartet. Der Umsatz kletterte um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen (rund 10,6 Milliarden Euro) und übertraf die Prognosen ebenfalls deutlich.

    Besonders stark entwickelte sich die Wegovy-Abnehmpille, die Novo im Januar in den USA eingeführt hatte. Ihr Quartalsumsatz sprang gegenüber dem Vorquartal um 53 Prozent auf 5,39 Milliarden Kronen. Analysten hatten lediglich 4,62 Milliarden Kronen erwartet. Wie Reuters berichtet, gilt die Tablette als entscheidender Hoffnungsträger im Wettbewerb mit Eli Lilly, dessen konkurrierende Foundayo-Pille bei neuen Verschreibungen Marktanteile gewinnt. Novo versucht damit, nach einer Serie von Gewinnwarnungen verlorenes Terrain zurückzuerobern.

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    Die starke Nachfrage verändert auch die Aussichten für das Gesamtjahr. Novo erwartet 2026 für den bereinigten Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn bei konstanten Wechselkursen nun eine Entwicklung zwischen minus zwei und plus zwei Prozent. Bisher hatte das Management einen Rückgang von bis zu sechs Prozent beziehungsweise bestenfalls eine Stagnation prognostiziert. Erstmals stellt der Konzern damit für beide Kennzahlen wieder Wachstum in Aussicht. Es ist bereits die dritte Prognoseanhebung in diesem Jahr.

    Das Geschäft mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Der Umsatz in diesem Bereich stieg im dritten Quartal auf 26,15 Milliarden Kronen. Der bereinigte operative Gewinn legte währungsbereinigt um 27 Prozent zu, die bereinigte operative Marge erreichte 40,1 Prozent. Allerdings zeigt der Blick auf das unbereinigte Ergebnis auch Belastungen: Wertminderungen von 8,7 Milliarden Kronen drückten den Nettogewinn auf 16,74 Milliarden Kronen, nach 20 Milliarden Kronen im Vorjahr.

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    Parallel zu den überraschend starken Quartalszahlen kündigt Novo einen Wechsel an der Finanzspitze an. Finanzchef Karsten Munk Knudsen verlässt den Konzern nach 27 Jahren bis Ende Dezember. Sein Nachfolger wird Luigi La Corte, bisher Finanzvorstand des Dermatologiespezialisten Galderma.

    Für Anleger entscheidet sich nun, ob die Wegovy-Pille ihren starken Start fortsetzen und Novo im milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente wieder näher an Eli Lilly heranführen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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