JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Heidelberg auf Overweight
- Das Ebit liegt vier Prozent über der Konsensschätzung
- Preise positiv, Effizienzprogramm mit höherem Ziel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffherstellers liege um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 162,3 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 206,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +23,02 %/+70,80 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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also ich denke, du saust wohl mit dem Aluhut um den Computer, den anders sind dieser unsinnige Post nicht zu verstehen. Schon sehr viel Müll und unüberlegtes Zeug, was du da von dir gibst. Lass es ein, nutzt das schöne Wetter und gehe spazieren, hätte mehr davon und uns wäre manches von dir erspart gebleiben.
Habe den Trade heute abgebrochen. Kleiner Verlust ist besser als Monate totes Geld. Wenn sich die Leerverkäufer ausgetobt haben, überlege ich nochmal neu ob es sich lohnt hier Long zu gehen. Egal was die Analysten der Banken sagen. Solange die Leerverkäufer ihr Ziel nicht erreicht haben wird das nichts.
Dennoch ist die Konstante gebrochen und nicht mehr auf der Höhe damit der Aktienkurs davon profitiert, zusätzlich sitzen in den inneren Kreisen ziemlich sicher mehrere Leute die es sich nicht nehmen lassen den Schrotthaufen runter zu shorten, ebenso stecken wir in einer Energie und Ölkrise,
würde deine These gestützt werden, würden logischerweise nach jedem größeren abverkauf hier (5-10%) immer wieder neue Käufer dazu kommen und der Kurs würde gestüzt werden, hier wird aber nicht gekauft. Du hast quasi in ein schwarzes Loch investiert. Du magst dich vlt mit der Aktie und Bau Thematik befasst haben, aber der Chart lügt nicht! Xetra öffnen und auf Max stellen. Dann siehst du wo die Reise hin geht…. Gute Reise nach unten.
Ich bereue es jedenfalls für einen Trade eingestiegen zu sein.
Nichts für ungut, aber du weißt selbst ziemlich gut das es ein ganz anderes Ziel für Deutschland und Europa gibt.. es wird systematisch zerstört. Und somit solltest du nochmal drüber nachdenken ob deutsche/europäische Aktien und Unternehmen so sinnvoll sind. Die werden gemeinsam mit dem Volk untergehen. Und wie du schon sagst, das dumme Volk schaut einfach zu, der Staat und die europäische Union macht fleißig weiter.
Klingt nach übertriebener Scince fiction, aber es ist leider genauso.