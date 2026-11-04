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    Trump-Gegner siegen: Platzt jetzt die KI-Blase?

    Midterms

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    CoreWeave, SpaceX und Oracle geraten nach dem Sieg der Demokraten unter Druck. Ausgerechnet Texas wird für den KI-Boom zum Risiko. Anleger fürchten Hürden für Rechenzentren. Ein Stratege warnt vor weiteren Kursverlusten.

    Midterms - Trump-Gegner siegen: Platzt jetzt die KI-Blase?
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Nach den Erfolgen der Demokraten bei den US-Midterms geraten KI-Aktien unter Verkaufsdruck. Insbesondere der prognostizierte Machtwechsel in Texas schürt laut CNBC die Sorge vor strengeren Auflagen für neue Rechenzentren.

    Im nächtlichen Handel auf Robinhood verlor CoreWeave zeitweise sieben Prozent. Der Rechenzentrumsbetreiber finanziert seinen Ausbau mit Krediten. Die in Texas ansässige SpaceX gab sechs Prozent ab. Nebius und Oracle büßten jeweils vier Prozent ein. Die Futures auf den Nasdaq 100 lagen zeitweise 1 Prozent im Minus.

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    Im Fokus steht Texas: Laut einer Prognose der Nachrichtenagentur AP setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa bei der Gouverneurswahl gegen den amtierenden Gouverneur Greg Abbott durch. Sie befürwortet einen vorläufigen Baustopp für KI-Rechenzentren. Ein demokratischer Sieg im Repräsentantenhaus war bereits erwartet worden. Doch Texas ist ein Schlüsselstandort für den KI-Ausbau: Schätzungen von Wells Fargo zufolge entfallen 27 Prozent der geplanten US-Rechenzentrumskapazität auf Texas.

    Auch für Georgia, Pennsylvania und Ohio zeichneten sich demokratische Gouverneure ab. Diese Bundesstaaten stehen laut Wells Fargo für weitere sieben bzw. fünf Prozent der geplanten US-Kapazität.

    Die Branche war schon vor der Wahl angeschlagen. So rutschte der Nasdaq 100 Ende Oktober in eine Korrektur. Anleger sorgten sich, dass die Rechenzentrumsinvestitionen großer Tech-Konzerne sowie von OpenAI und Anthropic langsamer wachsen könnten.

    Michael Hartnett, Stratege bei der Bank of America, hatte bereits gewarnt: Gewinnen die Demokraten den Senat und die Gouverneurswahl in Texas, könnten Aktien bis Jahresende um mehr als zehn Prozent fallen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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