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    Europa gefragt, Bitcoin unter Druck (ETF-Handel)

    Deutsche Börse-News

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktienfonds bleiben stark gefragt
    • Höhere Renditen beleben Nachfrage nach Anleihen
    • Binance-Hack drückt Krypto, Edelmetalle gefragt
    Deutsche Börse-News - Europa gefragt, Bitcoin unter Druck (ETF-Handel)
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Europäische Indexfonds ziehen weiter Kauforders an, während höhere Renditen Unternehmensanleihen attraktiver machen. Nach dem Binance-Hack dominieren im Kryptohandel die Abgaben. Für Gold und Silber hingegen steigt die Nachfrage.

    4. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Im ETF-Handel ist es in der letzten Oktoberwoche etwas ruhiger geworden. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von geringeren Handelsumsätzen als in der Woche zuvor. Insgesamt überwiegt unverändert die Nachfrage.

    Vor allem die global anlegenden Indexfonds kommen auf einen deutlichen Kaufüberhang. Geordert werden der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80) und der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). In den USA ist das Bild ausgeglichener. Der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und der iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19) werden rege in beide Richtungen gehandelt.

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    Europäische Indizes weiter gefragt

    Deutlicher fällt die Nachfrage nach europäischen Aktien aus. Die Volumina in den entsprechenden Indexfonds bewegen sich weiterhin auf relativ hohem Niveau. Mohr nennt unter anderem die STOXX Europe 600-Produkte von Amundi (LU0908500753) und iShares (DE0002635307) sowie den iShares Core EURO STOXX 50 (DE0005933956). Für deutsche Aktien ergibt sich ein anderes Bild: Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht im Deka DAX (DE000ETFL011) fast nur Verkäufe.

    Unter den Branchen-ETFs führt Mohr zufolge der Technologiesektor mit diesmal mehr als 28 Prozent Umsatzanteil. Eine klare Handelsrichtung ist allerdings nicht zu erkennen. Mohr meldet Käufe des iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und Verkäufe des iShares Digital Security (IE00BG0J4C88). Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) wird auf beiden Seiten sehr rege gehandelt.

    Michael Norizin von Lang & Schwarz nennt den KI-Sell-off und die kräftigen Schwankungen der Tech-Werte "das große Thema der Woche". Der Händler registriert hohe Umsätze im VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) und im zweifach gehebelten Amundi Nasdaq-100 Daily Leveraged (FR0010342592).

    Höhere Renditen locken in Unternehmensanleihen

    Im Rentenhandel rücken Unternehmensanleihen stärker in den Fokus. Der Renditeanstieg der vergangenen Wochen hat die Kurse belastet, zugleich aber das laufende Renditeniveau erhöht. Das sorgt nun für neue Nachfrage. Mohr meldet größere Käufe des iShares EUR High Yield Corp Bond (IE00B66F4759). Ebenfalls gefragt sind der iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35) und der iShares EUR Corp Bond 1-5yr (IE00B4L60045). Die drei Indexfonds haben Anlegerinnen und Anlegern seit Jahresbeginn unter dem Strich kaum Ertrag gebracht, stoßen auf dem höheren Renditeniveau nun aber wieder auf Interesse. Staatsanleihen hingegen sind weniger gefragt; der iShares Germany Govt Bond (IE00B5V94313) wird überwiegend verkauft.

    Bitcoin verkauft, Edelmetalle gefragt

    Deutlichen Verkaufsdruck registriert Orlemann im Kryptohandel. Nach dem jüngsten Hackerangriff auf die Kryptoplattform Binance geriet der Markt unter Druck. Der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) und der 21Shares Bitcoin Core (CH1199067674) werden fast ausschließlich verkauft.

    Umgekehrt ist die Richtung im Edelmetallgeschäft. Nach den jüngsten Kursrückgängen greifen Anlegerinnen und Anleger wieder zu. Orlemann sieht fast nur Käufe des WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333), des Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274) und des WisdomTree Physical Swiss Gold (JE00B588CD74). Norizin berichtet ebenfalls von guten Umsätzen und nennt dabei Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) sowie den dreifach gehebelten WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (XS3306516876).

    Von Thomas Koch, 3. November 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





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