RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 162,1EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 211

Kursziel alt: 211

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

