RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 162,1EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anthony Codling
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 211
Kursziel alt: 211
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anthony Codling
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 211
Kursziel alt: 211
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