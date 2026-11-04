JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Das Medikament Dupixent gegen entzündliche und allergische Erkrankungen sorge weiterhin für Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz des französischen Pharmakonzerns in den Jahren 2026 bis 2032 um etwa drei bis sechs Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 81,58EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
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