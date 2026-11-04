JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Das Medikament Dupixent gegen entzündliche und allergische Erkrankungen sorge weiterhin für Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz des französischen Pharmakonzerns in den Jahren 2026 bis 2032 um etwa drei bis sechs Prozent./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 81,58EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +17,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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