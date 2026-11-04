JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 63,90EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

