JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 63,90EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
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