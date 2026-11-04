Tesla: Aktie verliert deutlich ohne erkennbaren Auslöser

Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,39 %.

Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Tesla ist nicht erkennbar. Eine einheitliche Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Während Toyota ebenfalls nachgibt, legen Volkswagen und NIO leicht zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -8,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -12,72 % verloren.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch die US-Zwischenwahlen und Spekulationen über eine SpaceX-Übernahme. Ein Aktientausch zu rund 450 US-Dollar wird als weitgehend eingepreist eingeschätzt; ein Scheitern als Kursrisiko gesehen. Weitere Themen sind Teslas Wettbewerbsfähigkeit bei Reichweite, Ladeleistung, Preis und Batteriegarantien sowie Berichte über Batterieschäden, Fahrzeugbrände und Sicherheitsbedenken zur autonomen Fahrtechnik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Im Oktober `26 haben 24 Analysten die Tesla Aktie eingestuft.

Die Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus nimmt am Mittwochnachmittag in Brüssel voraussichtlich eine weitere Hürde. Dann stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über einen Vorschlag ab, der es der Autoindustrie auch nach 2035 ermöglichen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,29 %. NIO notiert im Plus, mit +0,18 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,37 % 1 Monat +2,26 % 3 Monate +20,39 % 1 Jahr -14,85 %

Informationen zur Tesla Aktie

Stand: 04.11.2026, 08:49 Uhr

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Bil. € wert.

Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,60 %, über 10 Jahre bei 7,60 %.

Tesla Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.