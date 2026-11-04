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    Tesla: Aktie verliert deutlich ohne erkennbaren Auslöser

    Gegenwind

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    Tesla gibt um 5,00 % nach und liegt auch auf Wochensicht deutlich im Minus.

    Gegenwind - Tesla: Aktie verliert deutlich ohne erkennbaren Auslöser
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Tesla ist nicht erkennbar. Eine einheitliche Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Während Toyota ebenfalls nachgibt, legen Volkswagen und NIO leicht zu.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.11.2026

    Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,39 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -8,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -12,72 % verloren.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch die US-Zwischenwahlen und Spekulationen über eine SpaceX-Übernahme. Ein Aktientausch zu rund 450 US-Dollar wird als weitgehend eingepreist eingeschätzt; ein Scheitern als Kursrisiko gesehen. Weitere Themen sind Teslas Wettbewerbsfähigkeit bei Reichweite, Ladeleistung, Preis und Batteriegarantien sowie Berichte über Batterieschäden, Fahrzeugbrände und Sicherheitsbedenken zur autonomen Fahrtechnik.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,29 %. NIO notiert im Plus, mit +0,18 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,37 %
    1 Monat +2,26 %
    3 Monate +20,39 %
    1 Jahr -14,85 %
    Stand: 04.11.2026, 08:49 Uhr

    Informationen zur Tesla Aktie

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Bil. € wert.

    Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,60 %, über 10 Jahre bei 7,60 %.

    Tesla Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Tesla

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    +101,04 %
    +32.240,02 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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