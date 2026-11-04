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    Luft- und Raumfahrtwerte unter Druck: SpaceX verliert deutlich

    Gegenwind

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    SpaceX gibt um 5,03 % nach und verliert damit stärker als Boeing, Airbus, Lockheed Martin und Northrop Grumman.

    Gegenwind - Luft- und Raumfahrtwerte unter Druck: SpaceX verliert deutlich
    Foto: stock.adobe.com

    In der Luft- und Raumfahrtbranche geben auch Lockheed Martin, Northrop Grumman und Airbus nach. Bei SpaceX setzt sich mit dem heutigen Rückgang die schwache Kursentwicklung fort: Auf Wochensicht verliert die Aktie 11,06 %. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    SpaceX Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 04.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SpaceX nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +19,56 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -11,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX -8,89 % verloren.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,25 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,44 %. Northrop Grumman verliert -0,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um berichtete Kursrückgänge bei SpaceX und mögliche politische Risiken nach den US-Zwischenwahlen. Der Erwartung einer Jahresendrally mit Kursen über 200 Euro stehen Shortpositionen und der Vorwurf einer mehrfachen Überbewertung gegenüber. Während Optimisten auf Umsätze und Erträge verweisen, kritisiert ein Anleger, das jüngste Wachstum stamme aus dem Neocloud-Geschäft statt aus den beworbenen Zukunftsfeldern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,06 %
    1 Monat -15,96 %
    3 Monate +19,56 %
    1 Jahr -8,89 %
    Stand: 04.11.2026, 08:50 Uhr

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 993,71 Mrd. € wert.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SpaceX

    -4,49 %
    -11,06 %
    -15,96 %
    +19,56 %
    -24,56 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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