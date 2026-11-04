Zu teuer, zu alt, zu mächtig? Großaktionäre sägen am Stuhl des Lindt-CEOs

Beim Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli wächst der Druck auf die Führungsspitze. Fünf große Investoren verlangen laut Reuters einen Umbau des Verwaltungsrats. Erst im Oktober musste Konzernchef Adalbert Lechner nach zwei Umsatzwarnungen gehen. "Die Erneuerung darf nicht bei der Geschäftsführung Halt machen", fordert Ingo Speich von der Deka.

Tanner hält alle Fäden in der Hand

Im Visier steht Ernst Tanner. Der 80-Jährige führt den Verwaltungsrat seit 1994. Er hält selbst 2,3 Prozent der Anteile, zwei von ihm geführte Pensionskassen kontrollieren mehr als 15 Prozent der Stimmen. Vincent Kaufmann von der Anlagestiftung Ethos kritisiert, dass nur drei der acht Verwaltungsräte unabhängig sind. Sechs Mitglieder sind mindestens 70 Jahre alt. Tanner schließt einen Rücktritt aus.

Preiserhöhungen vergraulen die Kundschaft

Auslöser der Krise sind Preiserhöhungen von 19 Prozent im vergangenen Jahr und weiteren zwölf Prozent im ersten Halbjahr. Die Absatzmenge schrumpfte zuletzt um 7,5 Prozent. "Für einige Konsumenten wurden unsere Produkte in den vergangenen Monaten offensichtlich zu teuer", räumte Tanner in der NZZ am Sonntag ein.

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Für das Jahr 2027 kündigte der Konzern bereits gezielte Preissenkungen an. Im September kappte Lindt die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf null bis zwei Prozent, nach durchschnittlich 10,9 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. "Die Konsumenten schlucken die kontinuierlichen Preiserhöhungen von Lindt nicht mehr", urteilt JPMorgan. Die US-Bank senkte das Kursziel auf 7.300 Franken und rät zum Untergewichten. Vontobel hält dagegen an der Kaufempfehlung fest.

Bewertung sinkt, bleibt aber hoch

Der Partizipationsschein, die stimmrechtslose Lindt-Aktie, verlor seit Jahresbeginn rund ein Viertel und kostet gut 9.000 Euro. Laut Zürcher Kantonalbank zahlen Anlegerinnen und Anleger 23,3 Franken für jeden Franken erwarteten Gewinn, im Zehnjahresschnitt waren es 34,9 Franken. Beim Rivalen Nestlé sind es laut Ariva gut 18 Franken. Rückenwind liefert Kakao, der binnen eines Jahres ein Viertel billiger wurde.

Am 19. Januar legt Lindt die Umsatzzahlen für 2026 vor. Einen neuen Konzernchef will der Verwaltungsrat bis zum zweiten Quartal 2027 präsentieren. Bis dahin führt Vorgänger Dieter Weisskopf das Unternehmen.

Fazit

Lindt kämpft an zwei Fronten: Die Kundschaft streikt bei den Preisen, die Führung steht unter Beschuss. Die Bewertung liegt zwar unter dem langjährigen Schnitt, ein Schnäppchen ist die Aktie trotzdem nicht. Günstigerer Kakao kann die Wende einleiten. Wer einsteigen will, wartet die Januarzahlen ab. Erst wenn die Mengen wieder wachsen und sich auch der Verwaltungsrat erneuert, dürfte das Vertrauen zurückkehren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 96.000EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.



