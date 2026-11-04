🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChocoladefabriken Lindt & Spruengli AktievorwärtsNachrichten zu Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    Zu teuer, zu alt, zu mächtig? Großaktionäre sägen am Stuhl des Lindt-CEOs

    Revolte beim Goldhasen

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erst musste der Konzernchef gehen, jetzt nehmen Großinvestoren den 80 Jahre alten Präsidenten Ernst Tanner ins Visier. Was hinter der Revolte steckt und was sie für die gebeutelte Lindt-Aktie bedeutet.

    Für Sie zusammengefasst
    Revolte beim Goldhasen - Zu teuer, zu alt, zu mächtig? Großaktionäre sägen am Stuhl des Lindt-CEOs
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Beim Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli wächst der Druck auf die Führungsspitze. Fünf große Investoren verlangen laut Reuters einen Umbau des Verwaltungsrats. Erst im Oktober musste Konzernchef Adalbert Lechner nach zwei Umsatzwarnungen gehen. "Die Erneuerung darf nicht bei der Geschäftsführung Halt machen", fordert Ingo Speich von der Deka.

    "Die derzeitige Machtkonzentration muss abgeschafft werden."

    Tanner hält alle Fäden in der Hand

    Im Visier steht Ernst Tanner. Der 80-Jährige führt den Verwaltungsrat seit 1994. Er hält selbst 2,3 Prozent der Anteile, zwei von ihm geführte Pensionskassen kontrollieren mehr als 15 Prozent der Stimmen. Vincent Kaufmann von der Anlagestiftung Ethos kritisiert, dass nur drei der acht Verwaltungsräte unabhängig sind. Sechs Mitglieder sind mindestens 70 Jahre alt. Tanner schließt einen Rücktritt aus.

    Preiserhöhungen vergraulen die Kundschaft

    Auslöser der Krise sind Preiserhöhungen von 19 Prozent im vergangenen Jahr und weiteren zwölf Prozent im ersten Halbjahr. Die Absatzmenge schrumpfte zuletzt um 7,5 Prozent. "Für einige Konsumenten wurden unsere Produkte in den vergangenen Monaten offensichtlich zu teuer", räumte Tanner in der NZZ am Sonntag ein.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    Für das Jahr 2027 kündigte der Konzern bereits gezielte Preissenkungen an. Im September kappte Lindt die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf null bis zwei Prozent, nach durchschnittlich 10,9 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. "Die Konsumenten schlucken die kontinuierlichen Preiserhöhungen von Lindt nicht mehr", urteilt JPMorgan. Die US-Bank senkte das Kursziel auf 7.300 Franken und rät zum Untergewichten. Vontobel hält dagegen an der Kaufempfehlung fest.

    Bewertung sinkt, bleibt aber hoch

    Der Partizipationsschein, die stimmrechtslose Lindt-Aktie, verlor seit Jahresbeginn rund ein Viertel und kostet gut 9.000 Euro. Laut Zürcher Kantonalbank zahlen Anlegerinnen und Anleger 23,3 Franken für jeden Franken erwarteten Gewinn, im Zehnjahresschnitt waren es 34,9 Franken. Beim Rivalen Nestlé sind es laut Ariva gut 18 Franken. Rückenwind liefert Kakao, der binnen eines Jahres ein Viertel billiger wurde.

    Am 19. Januar legt Lindt die Umsatzzahlen für 2026 vor. Einen neuen Konzernchef will der Verwaltungsrat bis zum zweiten Quartal 2027 präsentieren. Bis dahin führt Vorgänger Dieter Weisskopf das Unternehmen.

    Fazit

    Lindt kämpft an zwei Fronten: Die Kundschaft streikt bei den Preisen, die Führung steht unter Beschuss. Die Bewertung liegt zwar unter dem langjährigen Schnitt, ein Schnäppchen ist die Aktie trotzdem nicht. Günstigerer Kakao kann die Wende einleiten. Wer einsteigen will, wartet die Januarzahlen ab. Erst wenn die Mengen wieder wachsen und sich auch der Verwaltungsrat erneuert, dürfte das Vertrauen zurückkehren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 96.000EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Revolte beim Goldhasen Zu teuer, zu alt, zu mächtig? Großaktionäre sägen am Stuhl des Lindt-CEOs Erst musste der Konzernchef gehen, jetzt nehmen Großinvestoren den 80 Jahre alten Präsidenten Ernst Tanner ins Visier. Was hinter der Revolte steckt und was sie für die gebeutelte Lindt-Aktie bedeutet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     