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    Adobe baut den Verlust seit Jahresbeginn auf 28,85 % aus

    Rücksetzer

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    Adobe gibt im Tagesverlauf um 3,34 % auf 212,50 Euro nach.

    Rücksetzer - Adobe baut den Verlust seit Jahresbeginn auf 28,85 % aus
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Mit Oracle, Microsoft und Alphabet verlieren auch andere Technologiewerte an Boden, wobei Adobe stärker nachgibt als diese Wettbewerber. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    Adobe Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Adobe damit auf -3,09 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um -3,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Adobe -28,85 % verloren.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,86 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,99 %. Oracle verliert -2,80 %

    Die Aktie von Adobe erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,08 %, über 10 Jahre bei 8,80 %.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,59 %
    1 Monat +0,26 %
    3 Monate -3,09 %
    1 Jahr -26,65 %
    Stand: 04.11.2026, 08:52 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,47 Mrd. € wert.

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    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Adobe

    -3,71 %
    -3,59 %
    +0,26 %
    -3,09 %
    -26,65 %
    -59,49 %
    -62,25 %
    +119,66 %
    +4.354,97 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
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