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    Berenberg senkt Ionos auf 'Hold' - Dynamik eingepreist

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Ionos-Kursziel auf 38 Euro an
    • Nach starkem Lauf stuft die Bank Ionos auf Hold ab
    • Berenberg sieht United Internet als bessere KI-Wette
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ionos auf 'Hold' - Dynamik eingepreist
    Foto: 996360666

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 33,34 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -13,24 %/+21,46 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank



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