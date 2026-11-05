Heute im Fokus: Rheinmetall, Cloudflare, MP Materials, Airbnb, Lyft und Telekom
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, Japan: Sony, Q2-Zahlen
06:30 Uhr, Japan: Toyota, Q2-Zahlen
06:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystencall, 10.30 Uhr Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 13.00 Uhr Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Uhr Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Uhr Call)
07:00 Uhr, Österreich: AT&S, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefoncall)
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:15 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q3-Zahlen
07:45 Uhr, Frankreich: Engie, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Asos plc, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz
08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Cummins, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q3-Zahlen
17:50 Uhr, Italien: Pirelli, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Lyft, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mattel, Q3-Zahlen
USA: Zoetis, Q3-Zahlen
USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
USA: Tapestry, Q1-Zahlen
USA: Unity Software, Q3-Zahlen
USA: Celsius Holdings, Q3-Zahlen
USA: EPAM Systems, Q3-Zahlen
USA: First Majestic Silver, Q3-Zahlen
USA: Cloudflare, Q3-Zahlen
USA: Monster Beverage, Q3-Zahlen
USA: Lumentum, Q1-Zahlen
USA: Atlassian, Q1-Zahlen
USA: Microchip Technology, Q2-Zahlen
USA: Axon Enterprise, Q3-Zahlen
USA: Affirm, Q1-Zahlen
USA: Halozyme Therapeutics, Q3-Zahlen
USA: Akamai Technologies, Q3-Zahlen
USA: Ionq, Q3-Zahlen
USA: DraftKings, Q3-Zahlen
USA: IREN, Q1-Zahlen
USA: MP Materials, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 9/26
08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
08:00 Uhr, Deutschland: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 9/26
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 10/26
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 9/26
13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar, Q3/26 (vorab)
16:00 Uhr, USA: ISM-Index Services, 10/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 05.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 09:05 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:30 USA Challenger Job Cuts 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE Monetary Policy Report 13:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:50 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 16:30 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 16:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
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