Heute im Fokus: Rheinmetall, Cloudflare, MP Materials, Airbnb, Lyft und Telekom

Untermehmenstermine

05:00 Uhr, Japan: Sony, Q2-Zahlen

06:30 Uhr, Japan: Toyota, Q2-Zahlen

06:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystencall, 10.30 Uhr Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 13.00 Uhr Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Uhr Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Uhr Call)

07:00 Uhr, Österreich: AT&S, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Österreich: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefoncall)

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:15 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q3-Zahlen

07:45 Uhr, Frankreich: Engie, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Asos plc, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz

08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Cummins, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 Uhr, Italien: Pirelli, Q3-Zahlen

18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Lyft, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Zoetis, Q3-Zahlen

USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen

USA: Tapestry, Q1-Zahlen

USA: Unity Software, Q3-Zahlen

USA: Celsius Holdings, Q3-Zahlen

USA: EPAM Systems, Q3-Zahlen

USA: First Majestic Silver, Q3-Zahlen

USA: Cloudflare, Q3-Zahlen

USA: Monster Beverage, Q3-Zahlen

USA: Lumentum, Q1-Zahlen

USA: Atlassian, Q1-Zahlen

USA: Microchip Technology, Q2-Zahlen

USA: Axon Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Affirm, Q1-Zahlen

USA: Halozyme Therapeutics, Q3-Zahlen

USA: Akamai Technologies, Q3-Zahlen

USA: Ionq, Q3-Zahlen

USA: DraftKings, Q3-Zahlen

USA: IREN, Q1-Zahlen

USA: MP Materials, Q3-Zahlen

Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 9/26

08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26

08:00 Uhr, Deutschland: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 9/26

09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 10/26

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 9/26

13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar, Q3/26 (vorab)

16:00 Uhr, USA: ISM-Index Services, 10/26

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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 05.11.2026 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 09:05 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:30 USA Challenger Job Cuts 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE Monetary Policy Report 13:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:50 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 16:30 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 16:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht



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