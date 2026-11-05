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    Heute im Fokus: Rheinmetall, Cloudflare, MP Materials, Airbnb, Lyft und Telekom

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Rheinmetall, Cloudflare, MP Materials, Airbnb, Lyft und Telekom
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Untermehmenstermine

    05:00 Uhr, Japan: Sony, Q2-Zahlen
    06:30 Uhr, Japan: Toyota, Q2-Zahlen
    06:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystencall, 10.30 Uhr Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 13.00 Uhr Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Uhr Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Uhr Call)
    07:00 Uhr, Österreich: AT&S, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefoncall)
    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
    07:15 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:45 Uhr, Frankreich: Engie, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Asos plc, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz
    08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Cummins, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q3-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q3-Zahlen
    17:50 Uhr, Italien: Pirelli, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Lyft, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Mattel, Q3-Zahlen
    USA: Zoetis, Q3-Zahlen
    USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
    USA: Tapestry, Q1-Zahlen
    USA: Unity Software, Q3-Zahlen
    USA: Celsius Holdings, Q3-Zahlen
    USA: EPAM Systems, Q3-Zahlen
    USA: First Majestic Silver, Q3-Zahlen
    USA: Cloudflare, Q3-Zahlen
    USA: Monster Beverage, Q3-Zahlen
    USA: Lumentum, Q1-Zahlen
    USA: Atlassian, Q1-Zahlen
    USA: Microchip Technology, Q2-Zahlen
    USA: Axon Enterprise, Q3-Zahlen
    USA: Affirm, Q1-Zahlen
    USA: Halozyme Therapeutics, Q3-Zahlen
    USA: Akamai Technologies, Q3-Zahlen
    USA: Ionq, Q3-Zahlen
    USA: DraftKings, Q3-Zahlen
    USA: IREN, Q1-Zahlen
    USA: MP Materials, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 9/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 9/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 10/26
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 9/26
    13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar, Q3/26 (vorab)
    16:00 Uhr, USA: ISM-Index Services, 10/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 05.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNBoJ Monetary Policy Meeting Minutes
    08:00DeutschlandDEUWerkaufträge s.a. (Monat)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    08:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    09:05Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:30USAUSAChallenger Job Cuts
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Report
    13:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:50USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    16:30KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    16:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    17:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    18:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
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    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:30 WebinarWH SelfInvest: Schluss mit Depotsalat: Das zuverlässige System für Dein Depot
    18:30 WebinarHSBC: Das schwarze Gold - Brent und WTI am Ölmarkt
    alle Webinare anzeigen »

     

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