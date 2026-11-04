Oracle sinkt nach dem Aus für den Milliarden-Deal mit Tencent

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Oracle abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,81 % verkraften.

Oracle lässt einen sieben Milliarden US-Dollar schweren KI-Chipdeal mit Tencent platzen. Den Ausschlag dafür soll die US-Regierung gegeben haben. Auch andere Softwarewerte stehen unter Druck: IBM, Microsoft und Salesforce geben ebenfalls nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Im Jahr 2026 gab es für Oracle bisher ein Minus von -34,75 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Oracle?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,68 %. IBM notiert im Minus, mit -1,19 %. Microsoft verliert -0,99 % SAP notiert im Plus, mit +0,17 %.

Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,18 %, über 10 Jahre bei 11,90 %.

Informationen zur Oracle Aktie

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,25 Mrd. € wert.

Oracle lässt einen sieben Milliarden US-Dollar schweren KI-Chipdeal mit Tencent platzen. Und die US-Regierung soll den Ausschlag dafür gegeben haben.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,26 % 1 Monat -14,74 % 3 Monate -12,81 % 1 Jahr -50,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.11.2026, 08:57 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles Kapitalaufnahme von 20 Mrd. Dollar, je zur Hälfte über Aktien und Schulden. Diskutiert werden Verwässerung, Verschuldung und Vorteile früher Finanzierung. Umsatz- und Cashflowziele sowie der hohe Auftragsbestand stützen optimistische Erwartungen, während Zweifel an der Umsetzung bleiben. Die starken Kursschwankungen gelten als Tradingchance; einzelne Anleger erwarten einen Test der Marke von 100 Dollar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

Oracle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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