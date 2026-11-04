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    Nach Quartalszahlen legt Heidelberg Materials den dritten Tag in Folge zu

    Kurssprung

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    Die Aktie von Heidelberg Materials steigt um 3,70 % und setzt damit ihre Gewinnserie fort.

    Kurssprung - Nach Quartalszahlen legt Heidelberg Materials den dritten Tag in Folge zu
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    JPMorgan bestätigt nach den Zahlen zum dritten Quartal die Einstufung „Overweight“ für Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern verzeichnet bereits den dritten Handelstag hintereinander Kursgewinne. Auf Wochensicht summiert sich das Plus auf 9,64 %.

    Heidelberg Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.11.2026

    Wer bereits seit drei Monaten in Heidelberg Materials investiert ist, kann sich über eine Rendite von +0,28 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +9,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,16 % verloren.

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    Die Aktie von Heidelberg Materials erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 32,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,37 %, über 10 Jahre bei 6,15 %.

    Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,64 %
    1 Monat +9,16 %
    3 Monate +0,28 %
    1 Jahr -19,12 %
    Stand: 04.11.2026, 08:58 Uhr

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %.

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

    Es gibt 176 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,60 Mrd. € wert.

    Heidelberg Materials Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Heidelberg Materials Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Heidelberg Materials Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Heidelberg Materials

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    +141,46 %
    +144,95 %
    +94,33 %
    +822,10 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700
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