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    Palantir sackt binnen einer Woche um 14,49 % ab - trotz guter Zahlen

    Spotlight

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    Palantir gibt heute um 2,45 % nach, während auch Microsoft und Snowflake Kursverluste verzeichnen.

    Spotlight - Palantir sackt binnen einer Woche um 14,49 % ab - trotz guter Zahlen
    Foto: 1059988826

    Trotz deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstums steht Palantir nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Verkaufsdruck. Die Aktie verzeichnet bereits den sechsten Verlusttag in Folge. Das September-Tief hält im Handelsverlauf jedoch zunächst als Unterstützung.

    Palantir Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 04.11.2026

    Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,31 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Palantir um -2,04 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -2,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz starkem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie angehobener Prognose. Besonders das US-Kommerzgeschäft wächst kräftig, übertrifft erstmals das US-Regierungsgeschäft und stützt die langfristigen Erwartungen. Skepsis entsteht durch deutlich langsameres Auftragswachstum, stagnierende Rückstände und einen Ausblick auf geringeres Wachstum. Goldman Sachs und Deutsche Bank erhöhten ihre Kursziele; einige Anleger sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,49 %
    1 Monat -9,32 %
    3 Monate +21,31 %
    1 Jahr -10,18 %
    Stand: 04.11.2026, 08:59 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,11 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 107,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 47,56 %.

    Palantir unter Druck trotz guter Zahlen – Unterstützung vorerst verteidigt


    Trotz eines deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstums geriet Palantir nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Verkaufsdruck. Im Handelsverlauf wurde das September-Tief jedoch verteidigt, während der mittelfristige Trend weiterhin neutral bleibt.

    Verluste nach US-Zwischenwahl


    FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der …

    Palantir Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Palantir Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palantir Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Palantir

    -2,72 %
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    +21,31 %
    -10,18 %
    +765,57 %
    +568,16 %
    +1.789,77 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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