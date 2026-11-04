Novo Nordisk gewinnt 4,16 % nach erneuter Prognoseanhebung

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Novo Nordisk Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,72 % verkraften.

Ein überraschend starkes drittes Quartal und eine erneut angehobene Jahresprognose geben Novo Nordisk Auftrieb. Vor allem das gute Geschäft mit Appetitzüglern stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer. Trotz der jüngsten Kursgewinne liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 14,66 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -14,66 % verloren.

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Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,25 Mrd. € wert.

Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer, und auch der Start der Wegovy-Abnehmpille …

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Gesünder zu leben bedeutet heute auch, den eigenen Appetit ärztlich zu steuern. Wer abnimmt, isst anders und fragt genauer, woher die Lebensmittel kommen. Damit rückt der Ackerboden …

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Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,03 % 1 Monat +13,33 % 3 Monate -8,72 % 1 Jahr -12,00 %

Stand: 04.11.2026, 08:59 Uhr

Die Aktie von Novo Nordisk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,39 %, über 10 Jahre bei 8,80 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Zahlen, die angehobene Jahresprognose und steigende Verschreibungen der Wegovy-Tablette. Diskutiert werden deren Wachstumspotenzial, die Konkurrenz zu Eli Lilly und eine als günstig eingeschätzte KGV-Bewertung. Technisch gilt das Ziel einer Tasse-mit-Henkel-Formation als erreicht; einzelne Anleger erwarten Kurse um 50 Euro. Risiken sehen sie im Margendruck durch Rabatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Novo Nordisk Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Novo Nordisk Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.