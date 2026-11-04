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    Novo Nordisk gewinnt 4,16 % nach erneuter Prognoseanhebung

    Auf Höhenflug

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    Die Aktie von Novo Nordisk steigt um 4,16 % und baut damit ihren Wochengewinn auf 8,03 % aus.

    Auf Höhenflug - Novo Nordisk gewinnt 4,16 % nach erneuter Prognoseanhebung
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Ein überraschend starkes drittes Quartal und eine erneut angehobene Jahresprognose geben Novo Nordisk Auftrieb. Vor allem das gute Geschäft mit Appetitzüglern stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer. Trotz der jüngsten Kursgewinne liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 14,66 % im Minus.

    Wie hat sich die Novo Nordisk-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Novo Nordisk Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,72 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -14,66 % verloren.

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    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,25 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk toppt Erwartungen im dritten Quartal - Ziele erneut angehoben


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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Gesünder zu leben bedeutet heute auch, den eigenen Appetit ärztlich zu steuern. Wer abnimmt, isst anders und fragt genauer, woher die Lebensmittel kommen. Damit rückt der Ackerboden …

    Frische Zahlen von: Uber, Novo Nordisk, Qualcomm, Allstate, McDonald's und BMW


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    Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,03 %
    1 Monat +13,33 %
    3 Monate -8,72 %
    1 Jahr -12,00 %
    Stand: 04.11.2026, 08:59 Uhr

    Die Aktie von Novo Nordisk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,39 %, über 10 Jahre bei 8,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Zahlen, die angehobene Jahresprognose und steigende Verschreibungen der Wegovy-Tablette. Diskutiert werden deren Wachstumspotenzial, die Konkurrenz zu Eli Lilly und eine als günstig eingeschätzte KGV-Bewertung. Technisch gilt das Ziel einer Tasse-mit-Henkel-Formation als erreicht; einzelne Anleger erwarten Kurse um 50 Euro. Risiken sehen sie im Margendruck durch Rabatte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Novo Nordisk Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Novo Nordisk Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Novo Nordisk

    +3,74 %
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    -59,99 %
    -25,18 %
    +135,27 %
    +2.117,91 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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