US-Außenpolitik wird sich nicht ändern

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic geht nach den US-Zwischenwahlen nicht von Korrekturen in der Außenpolitik von Präsident Donald Trump aus. Nach dem "Erdrutschsieg" der Demokraten und der Wahlschlappe für die Republikaner Trumps werde sich innenpolitisch etwas verändern, außenpolitisch aber wahrscheinlich "gar nichts", sagte Ahmetovic im "Frühstart" von RTL und ntv.

Mit Blick auf den Iran warnte der SPD-Politiker vor neuen Angriffen. Die Diplomatie müsse auf Israel und die USA Einfluss nehmen, damit der Konflikt mit dem Iran nicht wieder aufflamme.

"Die Amerikaner bleiben für uns enge Partner", machte Ahmetovic klar. Er riet zugleich, für die beiden verbleibenden Jahre der Präsidentschaft von Trump "engste Drähte" in die USA zu pflegen und Kontakte zu möglichen Nachfolgern von Trump aufzunehmen, um dann einen "Neustart" in den Beziehungen zu wagen./shy/DP/mis



