Advanced Micro Devices springt nach Quartalszahlen um 6,58 % nach oben

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Advanced Micro Devices Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +7,69 %.

Nach Quartalszahlen mit Umsatz- und Gewinnwachstum zieht Advanced Micro Devices deutlich an, nachdem der Kurs bereits nachbörslich kräftig gestiegen ist. Damit hebt sich die Aktie vom schwächeren Chipsektor ab: Intel, NVIDIA und Qualcomm geben nach, während Broadcom nahezu unverändert notiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -9,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +150,57 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,66 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,22 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,22 %. Broadcom legt um +0,08 % zu

Eine blaue Welle hat die USA überrollt, den Demokraten einen erdrutschartigen Sieg bei den Midterms beschert und wirbelt damit die schon nervösen Aktienmärkte noch mehr durcheinander.

AMD verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen deutlichen nachbörslichen Kursanstieg. Trotz des Umsatz- und Gewinnwachstums bleibt die charttechnische Ausgangslage durch die Abfolge fallender Zwischenhochs geprägt.

Der DAX steht vor einem schwachen Start. Die US-Midterms setzen KI-Aktien unter Druck, während BMW erneut warnt. Continental, Fresenius, Heidelberg Materials und Siltronic liefern dagegen positive Nachrichten.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,89 % 1 Monat -18,77 % 3 Monate +7,69 % 1 Jahr +108,69 %

Stand: 04.11.2026, 09:00 Uhr

Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 31,44 %, über 10 Jahre bei 53,71 %.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 752,24 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Advanced Micro Devices Aktie?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.