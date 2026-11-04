JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 286 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um knapp zwei Prozent übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 162,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 286

Kursziel alt: 286

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

