Super Micro Computer: Umsatzsprung sorgt für Erholung nach schwachem Monat

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Super Micro Computer über einen Zuwachs von +17,88 % freuen.

Ein verdreifachter Umsatz und eine deutlich höhere Prognose geben Super Micro Computer Auftrieb. Der Kursanstieg folgt auf deutliche Verluste: Auf Monatssicht büßt die Aktie weiterhin 23,71 % ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -6,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,32 % gewonnen.

Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 84,30 %, über 10 Jahre bei 30,47 %.

Super Micro verdreifacht den Umsatz und setzt die Prognose deutlich höher. Die Aktie legt nachbörslich stark zu. Doch hinter dem KI-Boom steckt eine Abhängigkeit, die Anleger bei aller Euphorie im Blick behalten sollten.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rekordumsätze, höhere Gewinnzahlen und die angehobene Jahresprognose von Super Micro Computer. Ein niedriges KGV wird als Kurspotenzial gesehen. Dagegen stehen sinkende Margen, negativer operativer Cashflow, hohe Lagerbestände und Forderungen sowie Verwässerungsrisiken. Diskutiert werden zudem 5 % nachbörsliches Kursplus und Engpässe bei Strom und bezugsfertigen Rechenzentren, die laut Finanzchef den KI-Ausbau bremsen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Es gibt 657 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,75 Mrd. € wert.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat -23,71 % 3 Monate +17,88 % 1 Jahr -30,87 %

Super Micro Computer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 04.11.2026, 09:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Super Micro Computer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Super Micro Computer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.