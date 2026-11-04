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    BMW meldet Gewinneinbruch – China-Flaute hinterlässt tiefe Spuren

    Autobauer in der Krise

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    BMW legt schwache Quartalszahlen mit einem deutlichen Gewinneinbruch vor. Die Absatzkrise in China zwingt den Autobauer zur zweiten Gewinnwarnung seit Juni.

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    Autobauer in der Krise - BMW meldet Gewinneinbruch – China-Flaute hinterlässt tiefe Spuren
    Foto: Unsplash

    Der deutsche Autobauer BMW bekommt die anhaltende Schwäche auf dem chinesischen Automarkt immer deutlicher zu spüren. Im dritten Quartal brach der operative Gewinn um fast 30 Prozent ein. Zwar übertraf der Konzern bei der Automobilmarge die Erwartungen der Analysten, doch eine erneute Prognosesenkung und ein beschleunigter Sparkurs trüben die Aussichten.

    BMW meldet Gewinneinbruch

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    Der Münchner Autobauer erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 30,45 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

    Deutlich stärker fiel der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), der um 29,7 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro einbrach. Das Vorsteuerergebnis sank um 10,6 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro und entsprach damit den Analystenerwartungen. Unter dem Strich verdiente BMW mit 1,45 Milliarden Euro 14,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

    Die operative Marge im Automobilgeschäft verschlechterte sich von 5,2 auf 3,4 Prozent. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang auf 3,1 Prozent gerechnet.

    China wird zum größten Problem

    Besonders stark belastet die anhaltende Absatzkrise in China. Dort gingen die Fahrzeugauslieferungen im dritten Quartal um 25 Prozent zurück. Auch über die ersten neun Monate betrachtet steht ein Minus von 22 Prozent.

    Der zunehmende Wettbewerb durch heimische Hersteller wie BYD setzt BMW erheblich unter Druck. Insbesondere bei Elektroautos gewinnen chinesische Anbieter mit günstigeren Modellen Marktanteile.

    Insgesamt lieferte BMW zwischen Juli und September 551.075 Fahrzeuge aus, 6,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Wachstum in Europa und den USA konnte die schwache Nachfrage in China nicht ausgleichen.

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    Zweite Gewinnwarnung innerhalb von fünf Monaten

    Noch schwerer als die Quartalsergebnisse wiegt die erneute Prognosesenkung, die BMW bereits am Dienstagabend bekannt gegeben hatte.

    Der Konzern erwartet für 2026 im Automobilgeschäft nur noch eine operative Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent. Zuvor hatte BMW mit 1 bis 3 Prozent gerechnet.

    Auch die Erwartungen für den Fahrzeugabsatz wurden gesenkt. Statt eines leichten Rückgangs rechnet der Konzern nun mit einem moderaten Minus gegenüber dem Vorjahr.

    Hinter der drastischen Korrektur stehen neben dem schwierigen Marktumfeld vor allem zusätzliche Belastungen durch die beschleunigte Restrukturierung im vierten Quartal. Ohne diese Struktur- und Portfoliomaßnahmen erwartet BMW weiterhin eine operative Automobilmarge von mehr als 2 Prozent.

    BMW verschärft Sparkurs und setzt auf KI

    Konzernchef Milan Nedeljković will den Umbau des Unternehmens deutlich beschleunigen. BMW treibt den Abbau von 8.000 Arbeitsplätzen voran und will zusätzlich Managementpositionen schneller streichen als ursprünglich geplant.

    Gleichzeitig soll künstliche Intelligenz stärker in Verwaltungsabläufe, Entwicklung und Produktion integriert werden, um Kosten zu senken und Entscheidungsprozesse zu verkürzen. 

    An der Börse kommt der beschleunigte Konzernumbau zunächst gut an. Trotz der ernüchternden Quartalszahlen legt die BMW-Aktie im Tradegate-Handel um 2,19 Prozent auf 57,84 Euro zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 58,08EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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