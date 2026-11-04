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    Starlight Investments gibt die Fertigstellung des Rohbaus eines großen Mietwohnprojekts in Basildon bekannt.

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    Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Fertigstellung von 492 neuen Mietwohnungen im Herzen des Stadtzentrums von Basildon.

    BASILDON, UK, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat die Fertigstellung des Rohbaus von The Mercantile, einem großen Build-to-Rent (BTR)-Projekt in Basildon, bekannt gegeben. Dieser Meilenstein wurde gemeinsam mit Projektpartnern und Stakeholdern gefeiert und markiert den Abschluss des höchsten baulichen Punktes des Bauvorhabens sowie einen bedeutenden Fortschritt bei der Fertigstellung von 492 neuen Mietwohnungen.

    Starlight Investments has announced the topping out of The Mercantile, a major build-to-rent (BTR) development in Basildon, UK.

    Das Mercantile-Projekt erstreckt sich über drei Wohngebäude mittlerer Höhe und umfasst rund 16.000 Quadratfuß Gewerbe- und Einzelhandelsfläche. Die Anlage umfasst Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern und bietet den Bewohnern dank ihrer Lage in der Nähe des Bahnhofs Basildon sowie einer Vielzahl von nahegelegenen Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangeboten einen bequemen Zugang zum Zentrum Londons und der gesamten Region Südostengland und trägt so zu einem lebendigen urbanen Wohnerlebnis bei.

    Zukünftige Bewohner profitieren von einer umfassenden Palette an Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, ein Yogastudio, ein Kino, Co-Working-Spaces, eine Bewohnerlounge, ein privater Speisesaal, ein Spielzimmer, ein Golfsimulator, ein Dachgarten und ein begrüntes Podium, Fahrradabstellräume, Parkplätze für Bewohner und haustierfreundliche Einrichtungen.

    Das Mercantile ist Teil der laufenden Umgestaltung des Stadtzentrums von Basildon und wird durch die Bereitstellung neuer Wohnungen und revitalisierter Gewerbeflächen zu umfassenderen Sanierungsbemühungen beitragen. Als eines der bedeutendsten Wohnbauprojekte im Stadtzentrum wird das Projekt dazu beitragen, die Wohnmöglichkeiten zu erweitern und gleichzeitig Investitionen und Aktivitäten in der Umgebung zu fördern.

    „Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt zur Fertigstellung von The Mercantile dar", sagte Jonnie Milich, Leiter des Bereichs Wohnimmobilien in Großbritannien bei Starlight Investments. „Das Mercantile spiegelt unser Engagement wider, qualitativ hochwertige Mietwohnungen in gut angebundenen Wohngebieten anzubieten und gleichzeitig zur Erneuerung und Weiterentwicklung des Stadtzentrums von Basildon beizutragen. Wir danken unseren Partnern und Projektteams für ihren anhaltenden Einsatz bei den Vorbereitungen zur Begrüßung zukünftiger Bewohner."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Starlight Investments gibt die Fertigstellung des Rohbaus eines großen Mietwohnprojekts in Basildon bekannt. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Fertigstellung von 492 neuen Mietwohnungen im Herzen des Stadtzentrums von Basildon.BASILDON, UK, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Starlight Investments ("Starlight"), ein führendes …
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