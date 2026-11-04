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    Fotona ernennt Miha Debelak zum Vizepräsidenten und EMEA-Geschäftsführer, um das regionale Wachstum zu beschleunigen

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    Erfahrene Führungskraft im Gesundheitswesen verstärkt Fotona bei der strategischen Expansion über Direkt- und Vertriebsmärkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

    LJUBLJANA, Slowenien, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Fotona, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich laserbasierter medizinischer und ästhetischer Technologien, gab heute die Ernennung von Miha Debelak zum Vice President, EMEA General Manager mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt. Debelak berichtet direkt an den Präsidenten und CEO Jeff Duchemin und wird die kommerziellen Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika leiten. Er wird die direkten Niederlassungen von Fotona sowie die Vertriebsmärkte in der gesamten Region betreuen.

    Die neu geschaffene Position spiegelt Fotonas kontinuierliches Engagement für Führungskräfte wider, während das Unternehmen die steigende Nachfrage nach seinen medizinischen und ästhetischen Technologien in der EMEA-Region nutzt und seine langfristige Wachstumsstrategie vorantreibt.

    Debelak verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnikbranche. Er bekleidete leitende Positionen im kommerziellen und operativen Bereich bei Baxter und zuletzt bei Vantive, nachdem er zuvor bei Bayer tätig war. Im Laufe seiner Karriere leitete er multinationale Organisationen, trieb den Wandel von Unternehmen voran und erzielte hervorragende Ergebnisse in verschiedenen europäischen Gesundheitsmärkten.

    „EMEA ist eine wichtige Region in Fotonas langfristiger Wachstumsstrategie, und die Ernennung von Miha spiegelt unser Engagement wider, in die Führungskräfte zu investieren, die wir für unsere nächste Wachstumsphase benötigen", sagte Jeff Duchemin, Präsident und CEO von Fotona. „Seine profunden Branchenkenntnisse im Gesundheitswesen, sein kaufmännisches Know-how und seine nachgewiesene Fähigkeit, internationale Organisationen zu führen, werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die Partnerschaften mit unseren Kunden weiter stärken und auf der Dynamik aufbauen, die wir in der gesamten Region erzielt haben."

    „Fotona hat sich einen hervorragenden Ruf für Innovation, klinische Exzellenz und Kundenpartnerschaft erworben, der auf einer soliden Basis in der EMEA-Region beruht", sagte Miha Debelak. „Ich freue mich darauf, dem Unternehmen beizutreten und gemeinsam mit unseren Teams, Kunden und Partnern auf diesem Erfolg aufzubauen und das Wachstum von Fotona in der gesamten Region voranzutreiben."

    Die Ernennung unterstreicht Fotonas kontinuierlichen Fokus auf Investitionen in die Menschen, Fähigkeiten und Partnerschaften, die ein nachhaltiges Wachstum weltweit unterstützen.

    Über Fotona
    Fotona ist ein weltweit anerkannter Marktführer für innovative energiebasierte Systeme für medizinische und ästhetische Anwendungen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Laserbereich betreut Fotona medizinische Fachkräfte in über 100 Ländern durch eine Kombination aus eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern und bietet fortschrittliche Laser- und Magnetgerätelösungen für die Bereiche Ästhetik, Dermatologie, Gynäkologie, Zahnmedizin, Chirurgie und andere medizinische Fachgebiete.

    Medienkontakt
    Erika Siemasko
    fotona@facteurpr.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fotona-ernennt-miha-debelak-zum-vizeprasidenten-und-emea-geschaftsfuhrer-um-das-regionale-wachstum-zu-beschleunigen-302928320.html

     





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    Fotona ernennt Miha Debelak zum Vizepräsidenten und EMEA-Geschäftsführer, um das regionale Wachstum zu beschleunigen Erfahrene Führungskraft im Gesundheitswesen verstärkt Fotona bei der strategischen Expansion über Direkt- und Vertriebsmärkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.LJUBLJANA, Slowenien, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Fotona, ein weltweit führendes …
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