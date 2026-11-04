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    IgniteTech bringt KI, die Unternehmenssoftware rund um die Uhr repariert, testet und ausliefert.

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    Kein KI-Assistent. Eine KI, die den Fehlerbericht entgegennimmt, ihn behebt, testet, ausliefert und dem Kunden mitteilt, dass alles erledigt ist – innerhalb von Schutzmechanismen, die auf jahrzehntelanger Softwareerfahrung basieren.

    LONDON, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech, das KI-basierte Unternehmen für Unternehmenssoftware, erläuterte heute, wie es die KI-gesteuerte Softwareentwicklung für Unternehmenskunden zugänglich macht und damit die Beziehung der Menschen zu ihrer Software verändert. KI unterstützt nicht nur Entwickler. Das System arbeitet rund um die Uhr, nimmt die Fehlerberichte der Kunden entgegen, findet und behebt die Ursache, testet die Korrektur, spielt das Update ein und teilt dem Kunden mit, dass alles erledigt ist – alles automatisch und innerhalb der Richtlinien, die das Unternehmen über Jahre hinweg aufgebaut hat. CEO Eric Vaughan wird es heute auf dem Financial Times Future of AI Summit in London vorstellen.

    The report button and what happens next: A user reports a problem in their own words from inside the product. AI reproduces it, writes the fix, ships it through automated checks and writes back when it is live.

    „Wenn Software kaputtgeht, wartet man", sagte Vaughan, der auch Khoros und GFI Software leitet. „Sie melden das Problem, und Ihnen wird mitgeteilt, dass es sich im Rückstand befindet und auf seine Bearbeitung wartet. Der Begriff „Auftragsrückstand" wurde von dieser Branche als Verteidigungsstrategie erfunden. Dies ist das neue Zeitalter der Software. Wenn Sie heute einen Defekt melden, sollte er bis morgen früh behoben sein."

    Khoros wird diesen Ansatz zunächst auf seinen Aurora AI  und Iris AI  Plattformen umsetzen, damit Community- und Social-Media-Kunden ein Problem melden oder eine Funktion anfragen und diese dann in das gemeinsame Produkt integriert sehen können.

    Jeder Schritt wird überprüft. Bevor ein Fix geschrieben wird, befragt das System die Person, die das Problem gemeldet hat, so lange, bis es das Problem versteht, und reproduziert dann das Problem selbst. Eine Fehlerbehebung wird erst nach erfolgreichem Bestehen automatisierter Tests live geschaltet. Anschließend wiederholt das System die ursprünglichen Schritte des Kunden auf dem Live-Produkt, um die Funktionsfähigkeit zu bestätigen, bevor es den Kunden darüber informiert, dass das Problem behoben wurde. Funktionsanfragen folgen dem gleichen Prozess.

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    PR Newswire (dt.)
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    IgniteTech bringt KI, die Unternehmenssoftware rund um die Uhr repariert, testet und ausliefert. Kein KI-Assistent. Eine KI, die den Fehlerbericht entgegennimmt, ihn behebt, testet, ausliefert und dem Kunden mitteilt, dass alles erledigt ist – innerhalb von Schutzmechanismen, die auf jahrzehntelanger Softwareerfahrung basieren.LONDON, 4. …
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