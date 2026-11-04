JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffherstellers liege um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 165,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
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